Koray Aydın'ın istifasının ardından İYİ Parti'den ilk açıklama

İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Açıklamasında yer alan hususları, Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na arz edebileceği gibi partimizin açık ve kapalı oturumlarında da en azından bir tanesine katılarak dile getirmesini tercih ederdik" dedi.

İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifasının ardından İYİ Parti'den ilk değerlendirme geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Koray Aydın'ın istifasına ilişkin "Açıklamasında yer alan hususları, Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’na arz edebileceği gibi, partimizin açık ve kapalı oturumlarında da en azından bir tanesine katılarak dile getirmesini tercih ederdik" dedi.

ANKA muhabirinin sorusuna yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz şunları söyledi:

"İYİ Parti bugüne kadar tüm yaşananların öz eleştirisini 27 Nisan'daki kurultayında yapmış ve yeni Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu önderliğinde ortak akılla yoluna devam etmektedir. Dünün mevzularıyla yarına ilişkin milletimize karşı olan sorumluluklarımızı gölgeleyemeyiz. Açıklamasında yer alan hususları, Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’na arz edebileceği gibi, partimizin açık ve kapalı oturumlarında da en azından bir tanesine katılarak dile getirmesini tercih ederdik."

NE OLMUŞTU?

Ankara Milletvekili Koray Aydın, bugün, kurucuları arasında olduğu İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Aydın, eski Genel Başkan Meral Akşener'e eleştirilerde bulunarak, "Saray'daki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur" dedi. Partide yönetim anlayışında bir değişim olmadığını kaydeden Aydın, yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini kaydetti. Aydın'ın istifasıyla İYİ Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 34'e düştü.