Koray Aydın İYİ Parti’den ayrılacak iddiası

Haber Merkezi

İYİ Parti’nin kurucularından ve teşkilatlarının oluşumunda önemli rol oynayan Koray Aydın’ın, partiden istifa etmeye hazırlandığı öğrenildi. Kurultay sonrası partisinin toparlanma sürecine girmediğini düşünen Aydın, bayram boyunca çok sayıda partiliyle bu görüşlerini paylaştı.

Politikyol’un haberine göre Aydın, parti tabanının umutsuzluğa kapıldığını ve mevcut koşullarda kendisinin ve ona yakın isimlerin aktif siyaset yapmasının zor olduğunu ifade etti. Akşener’in Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin tabanda huzursuzluk yarattığını ve kendi açıklamalarına mevcut yönetimden yeterli destek alamadığını belirtti.

Aydın’ın, istifa ettikten sonra yeni bir parti kurmayacağı ve bağımsız milletvekili olarak Cumhur İttifakı’na karşı daha aktif bir siyaset yürüteceği ifade ediliyor. Koray Aydın’ın İYİ Parti’den ayrılması halinde, partide çok sayıda istifanın yaşanabileceği öngörülüyor.