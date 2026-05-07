“Koray Aydın MHP’ye dönecek” iddiası

Eski MHP'li Koray Aydın'un MHP'ye döneceği iddia edildi.

Habertürk'e konuşan Koray Aydın’a yakın kaynaklar, MHP ya da başka herhangi bir partiye geçmenin gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Koalisyon hükümeti döneminde MHP’li bakan olarak hükümette görev alan Aydın, İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer almıştı.

Aydın, Haziran 2024’te İYİ Parti’den istifa etmişti.

Aydın’ın MHP’ye döneceği ve MHP yönetiminde etkili bir görev üstlenebileceği iddia edildi.

İktidara yakın gazeteler de 2025 yılının Kasım ayında Koray Aydın'ın CHP'ye katılacağını iddia etmiş, bu iddia da Aydın tarafından yalanlanmıştı.