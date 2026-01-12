Koray Ergun Kimdir? Koray Ergun'un Yaşamı ve Sanat Hayatı

Türk tiyatrosunun emek ve mücadeleyle yoğrulmuş önemli isimlerinden biri olan Koray Ergun, sahneye adadığı uzun yılların ardından 68 yaşında hayata veda etti. Hem tiyatro sahnelerinde hem de sinema ve televizyon projelerinde canlandırdığı karakterlerle iz bırakan sanatçının vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Peki Koray Ergun kimdir, yaşamı boyunca hangi projelerde yer aldı ve sanat hayatında hangi duraklardan geçti?

KORAY ERGUN KİMDİR?

Koray Ergun, 1958 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olarak tanınan Ergun, özellikle tiyatro kökenli oyunculuğuyla meslek hayatında sağlam bir yer edindi.

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi Türkiye’nin köklü sahnelerinde görev aldı. Sahnedeki disiplinli duruşu ve karakter derinliğiyle, hem meslektaşlarının hem de izleyicilerin takdirini kazandı.

SAĞLIK SÜRECİ VE VEFATI

Koray Ergun, son aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sanatçı, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, beyninde tümör tespit edildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Usta oyuncunun 68 yaşında hayatını kaybettiği haberi, çocuklarının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, “Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekânın cennet olsun.” ifadeleri yer aldı.

CENAZE BİLGİLERİ

Koray Ergun’un cenazesi, yarın öğle vakti Karşıyaka Camisi’nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

SANAT HAYATININ BAŞLANGICI

Koray Ergun’un sanat yolculuğu ağırlıklı olarak tiyatro sahnelerinde başladı. Sahne üzerinde edindiği tecrübe, onun kamera önü oyunculuğunda da doğal ve güçlü performanslar sergilemesini sağladı.

Sinema kariyerine ise 1988 yılında, Aaahh Belinda adlı sinema filminde rol alarak adım attı. Bu yapım, Ergun’un geniş kitleler tarafından tanınmasının önünü açtı.

TİYATRODA KORAY ERGUN

Tiyatro, Koray Ergun’un sanat hayatında her zaman özel bir yere sahip oldu. Oyunculuğunun yanı sıra bazı projelerde yönetmen olarak da görev aldı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

Tut Elimden Düşmeyelim – Oyuncu / Yönetmen (2019)

Akrep – Oyuncu (1999)

Sakıncalı Piyade – Oyuncu (1993)

Ayaktakımı Arasında – Kleşç Andrey Mitriç (1990)

Yusuf ile Menofis – Oyuncu (1989)

Suçsuzlar “Sacco ile Vanzetti” – 1. Polis

Memleketin Kısmeti – Oyuncu

SİNEMA VE DİZİ KARİYERİ

Koray Ergun, kamera önü projelerinde de oldukça üretken bir kariyere sahipti. Dönem dizilerinden polisiye yapımlara, sinema filmlerinden kısa filmlere kadar geniş bir yelpazede rol aldı.

Rol Aldığı Film ve Diziler

Teşkilat – Hulki’nin Babası (TV Dizisi, 2021–2022)

Bakla – Baba (Kısa Film, 2022)

Anadolu Leoparı – Orhan (Sinema Filmi, 2021)

Speechless (Kısa Film, 2019)

Hasbihal – Münif (Sinema Filmi, 2019)

Can Kırıkları (TV Dizisi, 2018)

Ivanka – Dede (Kısa Film, 2017)

Ayla – Halit (Sinema Filmi, 2017)

Çam Yarması – Gaddar Ökkeş (Sinema Filmi, 2017)

Tatlı İntikam (TV Dizisi, 2016)

Kırgın Çiçekler (TV Dizisi, 2015)

Mazlum Kuzey – Bekir (Sinema Filmi, 2015)

Biraz Tuz Biraz Biber (Sinema Filmi, 2010)

Ömre Bedel – Raşit (TV Dizisi, 2009–2010)

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi, 2010)

Kanımdaki Barut – Ahmet (Sinema Filmi, 2009)

Pusat – Yunus Toprak (TV Dizisi, 2007)

Pars: Kiraz Operasyonu – Ahmet (Sinema Filmi, 2007)

Geniş Zamanlar – Hasan (TV Dizisi, 2007)

Köprü – Salih (TV Dizisi, 2006)

Kuş Dili – Mahmut (TV Dizisi, 2006)

Köpek – Paşa (TV Dizisi, 2005)

Kınalı Kar (TV Dizisi, 2004)

Bir Yıldız Tutuldu (TV Dizisi, 2003)

Bizim Evin Halleri (TV Dizisi, 2002)

Kuzenlerim (TV Dizisi, 2002)

Beş Dakikalık Bir Mesele (TV Dizisi, 2001)

İnsan Kurdu (TV Filmi, 1997)

Tersine Akan Nehir – Ahmet (Sinema Filmi, 1996)

Kurtuluş – Tevfik Bey (TV Dizisi, 1994)

Köroğlu – Hamza (TV Dizisi, 1991)

Ah Ana (TV Dizisi, 1989)

Düttürü Dünya – Hamdi (Sinema Filmi, 1988)

Aaahh Belinda – Ahmet (Sinema Filmi, 1986)

Koray Ergun kimdir?

Koray Ergun, 1958 Ankara doğumlu tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur.

Koray Ergun kaç yaşında hayatını kaybetti?

Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Koray Ergun hangi tiyatrolarda görev aldı?

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu’nda sahne almıştır.

Koray Ergun hangi dizilerle tanındı?

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, Teşkilat, Can Kırıkları, Kurtuluş ve Kırgın Çiçekler gibi yapımlarda rol almıştır.