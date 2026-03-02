Körfez'de gerilim yüksek: İran, hangi noktaları hedef aldı?

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor.

Körfez şehirlerinde pazartesi sabahında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Abu Dabi, Dubai, Doha, Manama ve Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, gökyüzünde patlamaların yaşandığı aktarıldı.

⁠BAHREYN'DE 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, başkent Manama’daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, engellenen bir füzeden düşen şarapneller nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Yerel kaynaklar ayrıca Manama'daki ABD üssüne yakın bir noktanın da hedef alındığını ileri sürdü.

Sosyal medyada Manama kentinde ABD üssünün yakınındaki bir noktadan yoğun siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Bahreyn’in başkenti Manama’da İHA saldırısı / AA

BAE'DE PATLAMALAR, KUVEYT’TE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HEDEFTE

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde aralıklarla güçlü patlama sesleri duyulduğu bildirildi. AA'ya konuşan görgü tanıkları hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini aktarırken, resmi makamlardan hasar ya da can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kuveyt ordusu ise sabaha karşı ülkenin orta kesimlerinde tespit edilen "düşman hava hedeflerine" hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini ve bunların engellendiğini duyurdu. Açıklamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Aynı şekilde, görgü tanıkları ve yerel basın, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğinden siyah dumanların yükseldiğini aktardı.

Öte yandan sosyal medyada, ABD'ye ait olduğu öne sürülen bir savaş uçağının Kuveyt'te düştüğüne ilişkin görüntüler paylaşıldı. F-15 olduğu tahmin edilen uçağın "dost ateşi" sonucu düşmüş olabileceği ve pilotun paraşütle atlayarak sağ kurtulduğu iddia edildi.

İmha edilen füze kalıntıları / AA

Resmi makamlardan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kuveyt resmi haber ajansına göre, Ticaret ve Sanayi Bakanı Usame Budi, bölgedeki askeri tırmanış nedeniyle iç piyasada istikrarı korumak amacıyla tüm gıda ürünlerinin ihracatının yasaklandığını açıkladı.

ABD'NİN KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ: "BÜYÜKELÇİLİĞE GELMEYİN"

ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.

Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.

Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığı bildirildi. Açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

KATAR'DAN VATANDAŞLARA "EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Doha'da da patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığı, başkent Doha üzerinde devam eden füze saldırıları nedeniyle vatandaşlarını uyardı ve tehlike geçene kadar evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısında bulundu. Vatandaşlardan resmi açıklamalar ve talimatlar dışında hareket etmemeleri istendi.

İran'dan fırlatılan füze, Katar'ın başkenti Doha'da savunma sistemleriyle havada imha edildi / AA

Yerel kaynaklar, Doha semalarında hava savunma sistemlerinin önlemeleri sırasında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Savunma sistemlerinin yoğun biçimde devreye girdiği ve düşen parçaların küçük çaplı yangınlara veya hasarlara yol açtığı aktarıldı.

İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta İran'a yönelik askeri operasyon başlatmış, İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerindeki belirli hedeflere saldırılarla karşılık vermişti.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Bölgedeki karşılıklı saldırılar ve misillemeler, Körfez’de uzun süredir korunmaya çalışılan güvenlik dengelerini sarsmış durumda.