Körfez'de temizlik mesaisi sonuç veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için yürüttüğü kapsamlı çalışmalar devam ediyor.

Bir yandan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artıracak 4’üncü fazın yapımı ve tesisin daha verimli çalışmasını sağlayacak revizyon çalışmaları ile kent genelinde kanal ve yağmur suyu yatırımları sürerken diğer yandan su sirkülasyonunu sağlayarak Körfez’in daha hızlı bir şekilde kendisini yenilemesi için tarama çalışmaları yapılıyor.

İzmir Körfez’ine akan derelerde ıslah ve temizlik çalışmalarını da aralıksız sürdüren İZSU, Gediz Nehri'nden Foça'ya dökülen teressubat (tortu) malzemelerini de düzenli olarak temizlemeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından hız verilen körfez temizleme çalışmalarının ilk meyveleri alınmaya başlandı. Kentin en yoğun bölgeleri arasında yer alan Meles Deltası’ndaki temiz görüntü körfez temizliği için umut olmuş durumda.

Körfez’de 19 Aralık Perşembe günü Bayraklı Meles Deltası’nın kıyısında çekilen görüntüler umutları yeşertti. Paylaşılan videoda deniz suyunun temizliği dikkat çekerken, pelikanlar ve martıların yüzdüğü görüldü.