Körfez İşbirliği Konseyi: ABD ile ortaklığımız, herkesin güvenliğini garanti eden stratejik bir zorunluluktur

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, KİK ülkelerinin ABD ile ortaklığının, herkesin güvenliğini garanti eden stratejik bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Budeyvi, KİK Ülkeleri Dışişleri Bakanlarının, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı toplantıda konuştu.

Konsey'in, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yaptığı saldırıyı kınadığını yineleyen Budeyvi, Körfez ülkesine yapılan herhangi bir saldırının, konseyin tüm ülkelerine yapılmış saldırı olarak değerlendirileceğini ifade etti.