Körfez savaşa dahil edilebilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey yetkili ile görüşüyoruz sözleri “askı”da kalırken saldırılar sürüyor. İran, Trump’ın “enerji alt yapısı vurulmayacak” açıklamasına rağmen ABD ve İsrail’in İsfahan ile Hürremşehr’da iki gaz tesisi ile bir boru hattını hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu da İran’ın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı hava saldırı dalgası düzenlediğini, bunlar arasında ülkenin orta kesimindeki İsfahan kentinin de bulunduğunu açıkladı.

İRAN TEL AVİV’İ VURDU

Tel Aviv ise İran’ın dün erken saatlerde İsrail’e yönelik yeni bir füze dalgası başlattığını ileri sürdü. Tahran, herhangi bir temas gerçekleştiğini reddetti. Tel Aviv Belediye Başkanı, İran füze saldırısı uyarısının ardından dün bir binanın misket mühimmatlı bir füzeyle "doğrudan isabet" alarak hasar gördüğünü belirtti.

9 BİNDEN FAZLA SALDIRI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ülkede 9 binden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. 140’tan fazla İran deniz gemisinin imha edildiği veya hasar gördüğü duyuruldu.

SAVAŞ GEMİSİ ÇEKİLDİ

ABD’nin İran’a karşı savaş için şubat ayında Ortadoğu’ya gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un, bakım ve onarım için Girit’teki ABD deniz üssüne gittiği açıklandı.

SUUDİLER ÜSLERİ AÇTI

ABD’nin Körfez’deki müttefiklerinin İran’a karşı savaş cephesine sürülebileceği iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) sıcak çatışmaya girmesi an meselesi. Haberde, Suudi Arabistan’ın, ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü’nü kullanmasına izin verdiği öne sürüldü. Riyad yönetimi daha önce topraklarının İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı çıkmıştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın caydırıcılığı yeniden tesis etmek amacıyla askeri seçenekleri değerlendirdiği ve ülkenin savaşa dahil olmasının “zaman meselesi” olduğu iddia edildi.

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, “İran saldırılarına karşı sabrımız sınırsız değil” diyerek olası karşılık sinyali verdi. Birleşik Arap Emirlikleri ise İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırmaya başladı. Dubai’de İran’a bağlı olduğu belirtilen hastane ve kulüp kapatılırken, İran varlıklarının dondurulabileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bazı kurumların “yasa ihlalleri” nedeniyle hedef alındığını açıkladı.

Resmi olarak savaşa katılmayan Körfez ülkelerinin tamamında Amerikan üsleri ve askerleri var.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İran’ın Körfez ülkelerine yaptığı misillemeleri ele almak üzere bugün acil oturum düzenleyeceğini açıkladı.

KAHİRE ARABULUCU

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede ABD ile İran arasında yapılabilecek “olası müzakereleri” ele aldı. Kahire yönetiminden yapılan açıklamada görüşmenin “bölgede kapsamlı bir kaosu önlemenin tek yolu olarak diplomatik süreci yeniden canlandırmaya yönelik yoğun çabaların” sürdüğü bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.