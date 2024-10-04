Körfez tehdit altında

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 20 Ağustos’ta sahile ölü balıkların vurması ile gündeme gelen körfez kirliliği ve kötü koku sorunu sürüyor. Körfez’de kirlilik ile yaşam şartlarının kötüye gitmesi, havanın ısınması ve oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak balıklarda önemli bir kayba neden olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, ‘‘Uzun süredir körfezde suyun kimyasal ve fiziksel kalitesinden dolayı riskli bir yaşam devam ettiren balıklara en sıcak günler darbeyi vurdu’’ dedi.

Tanrıkul, şöyle devam etti: ‘‘İzmir Körfezi cep şeklinde olan bir iç körfez. Akıntının olmaması, atık ve kirliliğin iç körfeze sürekli akması ve arıtma tesislerinin bu kadar fazla miktardaki kirleticiye karşı kapasitesinin yetmemesi, bazı derelerin kaçak noktalarındaki kirliliğin denize ulaşması körfezin sürekli kirlenmesine neden oluyor. Yerel yönetimler ve devletin birimleri ilgili kanunlarla atık suların düzenlenmesi gerekiyor."