Körfez temizliği için özel çalıştay

Halil ERTUNÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfezde yaşanan kirlilik sorununu gidermek için çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor. Bu kapsamda tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen “Körfez’in geleceği, İzmir’in geleceği” başlıklı İzmir Körfez Çalıştayı’nda alanında uzman çok sayıda bilim insanı bir araya getirildi, çözüm önerileri alındı.

GEÇMİŞTEN GELEN PROBLEM

Çalıştayda konuşan İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, “Ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Körfezin durumu ne sadece bugünle açıklanabilir ne de sadece yerel yönetim sorumludur. Kirlilik çok yönlüdür. İzmir kadim bir kent. İzmir’in denizle ilişkisi köklü ve zayıflaması mümkün değil” dedi. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi sahada olan bir kurum, bu sorunun çözülmesi için çaba sarf ediyor. Çiğli Atık Su ve Arıtma Tesisinde 4. Fazın inşası devam ediyor. Genel bir revizyon çalışmamız var ve o tamamlanmak üzere. Ön arıtmanın da giriş yapıları yılbaşı itibariyle yenilenecek. 2 proje de yılbaşı itibarıyla bitecek. 4. Faz projemizdeyse 2 ana dağıtım yapısının kaba inşaatı Aralık 15’te tamamlanacak, Nisan ayında da 4. Fazı işleme almayı planlıyoruz. Yağmur Suyu Ayrıştırma Projeleri için de Dünya Bankası’ndan kredilerimiz var” diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti Deniz Ekolojisi ve Çevre Bilimleri Isaac Yongquan Yuan, geçmişten ciddi problemlerin bugüne geldiğini söyledi. Yuan, “Çeşitli ekipmanlara ihtiyaç bulunmakta ve geliştirilmiş pek çok metot var. Burada saha çalışmalarından bahsetmemiz gerek. Fiziksel önlemleri alarak bunlardan kurtulabilmek mümkün. İkinci olarak kirleticilerin önünü kesmemiz gerek” dedi. Ocean Therm Baş Teknoloji Yöneticisi Olav Hollingsaeter, hava kabarcığı perde uygulamasını anlattı. Hollingsaeter, “Bu problemle biz de karşı karşıya kaldık. Bunun için çözümlerden biri ise kava kabarcığı perde teknolojisi biz bu teknolojiyi Norveç’te kullanabiliyoruz. Bu da tatlı su kaynakları sıfır derecenin altına düştüğünde donmaktan korumuş oluyoruz. Tatlı sular denize doğru hareket edince kolay şekilde karışmıyor. Bu noktada tatlı su kaynaklarını kirletiliyor olması da denize karışımları noktasında bu kirlilik denizde de görülüyor. Hava kabarcığı perdesi, alg patlamalarının körfez etrafında yayılmasını önleyebilir” dedi.

BİZE BİLİM DİLİ GEREK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugüne kadar kendi kurumumuzun kapasitesiyle durumu değerlendirmek istedik. Ancak pek çoğunuzun da şahit olduğu gibi bir siyaset yapma aracına dönüştürdüler. İzmir Körfezi’ndeki problem siyaset diliyle konuşulması gereken bir problem değildir. Bize lazım olan dil bilim dilidir. Başından itibaren sunumları dinledikten sonra tablo benim için daha da netleşti. Bazı şeylerin değerlendirilmesinde bir süreklilik ihtiyacı içinde olduğumuzu anladım” dedi.

Tugay, “Nedenleri henüz çok karışık ama denizin ekosistemiyle ilgili olduğu da açık. Sadece İzmir Körfezi’ni değil tüm denizleri etkileyen bir iklim değişikliği gerçeği var. Körfez kirliliğini azaltmak, süreci yakından takip etmek için gerekeni yapıyoruz. Ancak sürekli bir izleme sistemi kurmamız gerekiyor. Çalıştaydan çıkan veriler ışığında çalışacağız” diye konuştu.