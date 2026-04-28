Körfez ülkelerinin liderleri, İran savaşını görüşmek için bir araya geldi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin liderleri, bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı olağanüstü istişare toplantısı için Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Körfez medyasında yer alan haberlerde toplantının, ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakere girişimleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Toplantıda, bölgedeki mevcut durumun güvenlik ve ekonomi üzerindeki bölgesel ve uluslararası etkileri, gerilimi düşürme çabaları, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuğu, Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali ve deniz seyrüsefer güvenliği gibi konuların ele alınacağı, ayrıca savaş sürecinde Körfez ülkelerinin maruz kaldığı saldırılara karşı atılacak adımların da değerlendirileceği ifade edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK); Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Umman'dan oluşuyor.