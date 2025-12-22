Körfez’de kaçak deşarj: Tersane bölgesinde mazot ve yağ kirliliği

İzmir'de Körfez kirliliğine ilişkin tartışmalar yerel ve merkezi siyaset tarafından tartışılmaya devam ederken, Körfez’de yapılan drone gözlemleri sırasında kirli madde deşarjı olduğu tespit edildi.

Karşıyaka ilçesinde bulunan tersane bölgesinde kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun mazot ve yağ deşarjının yapıldığı belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İZDENİZ Genel müdürü Gökhan Marım, Körfez’in temizliği için İzmir Körfezi Entegre Deniz Kirliliği İzleme ve Denetim Sistemi Projesi’ni hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Projeyle kaçak deşarjların kaynağının tespitinin mümkün olacağını belirten Marım, proje kapsamında; 28 adet termal kamera ile 14 kilometre menzile sahip optik kameralar stratejik noktalara yerleştirilerek, deniz alanının kesintisiz ve bütüncül biçimde izlenmesinin sağlanacağını bildirdi.

“ALANDA YOĞUN BİR YAĞ VE MAZOT KOKUSU VAR”

Marım, bugün tespit edilen deşarjın kaynağının henüz belirlenemediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Körfez’de her gün drone uçuşu gerekleştiriyoruz. Bu drone uçuşları sırasında kirlilik olduğunu tespit ettik. Mersin ve Antalya limanlarında olan sistem gibi optik ve termal kameralarla Körfez’e kurulması planlanıyor. Sahada yaptığımız incelemeler ve görüntülerden anladığımız kadarıyla, arkadaşlarımız bölgeye ulaştılar, alanda yoğun bir yağ ve mazot kokusu var, tersane gemi ya da kara kaynaklı olabilir. Öğle saatlerinde tespit ettik. Her ne kadar bakanlık yetki devri yapmamış olsa da Körfez’de düzenli böyle bir denetlemeyi yapmak üzere sistem çalışmamız devam ediyor. Şartname aşamasında. Bu sistem kurulduğunda kaynağını tespit edip hatta gerekli cezai işlemlerin uygulanması için yetkili mercilere başvuru yapabileceğiz.”