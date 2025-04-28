Körfez’e nefes olacak

Körfez temizleme çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun yıllardır gündeminde yer alan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. Ünitesini hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene CHP İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Ümit Özlale, Ednan Arslan, Yüksel Taşkın, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 4. fazının göreve geldiklerinde henüz başlangıç aşamasında olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bürokratlarımız, İZSU’daki çalışma arkadaşlarımızla bir an önce 4. fazı bitirmek için çalıştık. Henüz başlangıç aşamalarında olan üniteyi tamamladık. Tesisimiz bu fazla birlikte Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi olarak kentimize hizmet edecek” dedi.

Körfez’i temizlemek için ellerindeki bütün imkânlarla mücadele ettiklerini aktaran Tugay, “Şu an 7 gemi ile tarama yapıyoruz. Yakında daha fazlası da gelecek. En kısa zamana 4 milyon ton çamuru dipten temizlemiş olacağız. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla Körfez temizlenene kadar durmayacağız. Bilinmeli ki; İzmir’e biz ne olursa olsun sahip çıkacağız. Bizler konuşan değil yapan tarafta olacağız” diye konuştu.

“5. FAZIN AÇILIŞINI BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

“Bu zor günleri çalışarak her şeyin çok daha güzel olacağı günlere dönüştüreceğiz” diyen Tugay, şöyle devam etti: “Bizim sloganımız şu; bize çok çalışmak yakışır. Bu anlamlı günde bizimle olan tüm dostlarımıza, konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kurduğumuz 4. fazın hayırlı olmasını diliyorum. 5. fazın açılışını da inşallah hep beraber yapmayı diliyorum.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan çevre mühendisi, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozoğlu, İstanbul’un yaşadığı sorunların İzmir’dekiyle benzerlik taşıdığını aktardı.

‘ÖZ KAYNAKLARIMIZLA TESİSİ TAMAMLADIK’

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2000’li yılarda hizmete alındığını söyleyen İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise, “Aradan geçen 25 yıllık dönemde bir yandan tesis çalışırken diğer yandan da 4. fazın hayali kuruldu. Bugün, bu hayalin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimizi, öz kaynaklarımızla 1 milyar liralık yatırım ile hizmete aldık. Bu kapasite, Çiğli tesisimize alanında Türkiye’nin en büyük tesisi olma özelliğini kazandırıyor. 4. faz ünitemiz tek başına yaklaşık 1 milyon kişinin atık suyunu arıtma kapasitesine sahip bir tesis oldu. Sadece 4. faz bile Türkiye’nin birçok şehrindeki arıtma tesisinden daha büyük bir arıtma tesisi özelliğine sahip. Bu tesisimizin Körfez’in temizliğinde de çok büyük bir etkisi olacak” dedi.

İZMİR KÖRFEZİ’NİN TEMİZLENME SÜRECİNDE DEV ADIM

1 milyar liralık yatırımla Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne kurulan 4. faz ünitesi ile tesis günlük 216 bin metreküp yani yaklaşık 86 olimpik yüzme havuzunu dolduracak su miktarı kadar ilave kapasite kazandı. Yeni ünite ile birlikte tesisin kapasitesi ve çalışma verimliliği artacak. Körfez’deki temizlenme süreci hızlanacak. 4. faz ünitesi ön çökeltim, biyofosfor havuzu, havalandırma havuzu ve son çökeltim havuzlarından oluşuyor. Tesiste ileri biyolojik olarak arıtıldıktan sonra kirlilikten arındırılan sular İzmir Körfezi’ne deşarj ediliyor. 4. Fazın devreye girmesi ile İZSU’nun 352 milyon 283 bin 875 metreküp olan yıllık arıtma kapasitesi, 431 milyon 123 bin 875 metreküpe çıkacak.