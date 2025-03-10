Körfezi yosun kapladı

Haber Merkezi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, denizin kıyıya yakın bazı bölgeleri halk arasında ‘deniz marulu’ olarak bilinen yosun türüyle kaplandı. İzmir Körfezi’nin Bostanlı sahili tarafında, deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu su yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Ergün Taşkın, körfezin kirliğin etkisi altında olduğunu söyledi. Taşkın, "Deniz marulları iki üç aylık bir yaşam döngüsüne sahiptir ve hızlı üremektedir. Bu aşamada deniz marullarını toplamak doğru bir işlem olmayabilir. Çünkü sudaki bu besleyici elementlerin azalmasına neden oluyor. Bu da geçen yılki balık ölümlerine neden olan artışları tetikleyebilir" dedi.