Korgan’a, yaylamıza dokunma

Haber Merkezi

Ordu Perşembe Yaylası’nı olumsuz etkileyecek olan Korgan yaylarındaki maden sondajına karşı Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu 13 Ekim pazar günü “Madene Hayır-Yaylalarımıza Dokunma” mitingine çağrısını yineledi.

Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu Sözcüsü Özdilek Aydoğan, miting öncesi çıkan yürütmeyi durdurma kararının sevindirici olduğunu belirterek “Karar sonuç değil, sonuca giden olumlu bir adım. Bu karara göre şirket mahkeme bitene kadar yaylalarda gözükemeyecek. Bu bizim için yeterli değil. Geriye dönüşü olmayan göndermeyi sağlayana kadar mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu.