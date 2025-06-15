Korhan Abay ve Arzu Yanardağ ödül törenine hazır

Kültür Sanat sezonu, büyük kapanışını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'Emek ve Başarı Ödülleri' ile yapıyor.

Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi işbirliği ile 20 Haziran'da gerçekleşecek olan töreni alanında usta iki isim, Korhan Abay ve Arzu Yanardağ sunacaklar.

Kültür sanat alanından emekçilerin ve 2024-2025 sezonundaki başarılı yapımların ödüllendirileceği tören Mecidiyeköy Torun Center Büyük Sahne'de yapılacak.

Gecede ödül alacak olan müzisyen Tuluğ Tırpan mini bir konser verecek.