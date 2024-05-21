Korhan Berzeg için 27 Mayıs'ta cenaze töreni düzenlenecek

Balıkesir Gönen'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü belirlenen Korhan Berzeg için 27 Mayıs'ta cenaze töreni düzenlenecek.

Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra hayatını kaybettiği tespit edilen ekonomist Prof. Dr. Korhan Berzeg'in, evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kafatası ve 12 kemiği, 27 Mayıs'ta babası Muhsin Berzeg'in Armutlu Mahallesi'ndeki mezarının yanına defnedilecek.

Cenaze ve defin hazırlıklarını incelemek üzere Armutlu Mahallesi'ne gelen Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, cami ve çevresi, taziye evi ve mezarlıkta incelemelerde bulundu.

DHA'nın haberine göre İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Civan ve Armutlu Mahalle Muhtarı Hamit Erman'ın eşlik ettiği incelemede; Yurt, cenazeye katılımın yoğun olma ihtimaline karşı cami ve çevresini, taziye evini ve aile mezarlığında yapılan hazırlıkları denetledi, törenin sorunsuz geçmesi için çeşitli talimatlar verdi. Yapılan görevlendirmede Gönen Belediyesi gölgelikler, masa ve sandalyeler getirecek, mahalle muhtarı Hamit Erman taziye evi, cami ve mezarlıkta çevre bakımı ve ot temizliğini yaptıracak. Jandarma ekipleri de törene gelen araçların park işlemleri ve yolun açık kalmasını sağlayacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'in, kaybolduktan 312 gün sonra 23 Nisan'da evine 3,5 kilometre mesafedeki Fındıklı Deresi kenarında, kendisine ait 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, sürücü belgesi, kimlik kartı, 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Bölgede kemik parçaları da bulununca, Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra sonlandırılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Bulunan kişisel eşyalar ve kıyafet parçaları ile üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte Berzeg'in İngiltere'den Türkiye'ye gelen kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeliyle yürütülen alan tarama çalışması Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırılırken, bulunan tüm kemikler ve kıyafet parçaları ile kişisel eşyalar üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme, 14 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunan kafatası ile 12 kemiğin, Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Korhan Berzeg'in kesin ölüm nedeni belirlenemezken, DHA muhabirinin telefonda konuştuğu Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, Korhan Berzeg'in ailesine teslim edilen kemikleri ve kafatasının, doğup öldüğü Armutlu Mahallesi'nde, 1940 yılında hayatını kaybeden babası Muhsin Berzeg ile 1968'de vefat eden dedesi Kemal Berzeg'in mezarlarının yanında, 27 Mayıs'ta toprağa verileceğini söyledi. Berzeg, öğle vakti Armutlu Mahalle Camisi'nde kılınacak namaz sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.