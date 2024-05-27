Korhan Berzeg son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir Gönen'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü belirlenen Korhan Berzeg için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde, köpeği Tina ile beraber yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 316 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Armutlu Mahalle Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından önce köye girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fotoğraf: İHA

Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kızları Nisa ve Sibel ile akraba ve yakınları cenazede yer aldı.

Fotoğraf: İHA

Cenazeye, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Yardımcısı İlyas Eryılmaz, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ali Bahadır Aslan, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Civan, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ve Gönen İlçe Müftüsü Ahmet Duran katıldı.

Berzeg'in, 1940 yılında hayatını kaybeden babası Muhsin Berzeg ile 1968'de vefat eden dedesi Kemal Berzeg'in yanına defnedileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'in, kaybolduktan 312 gün sonra 23 Nisan'da evine 3,5 kilometre mesafedeki Fındıklı Deresi kenarında, kendisine ait 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, sürücü belgesi, kimlik kartı, 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Bölgede kemik parçaları da bulununca, Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra sonlandırılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Bulunan kişisel eşyalar ve kıyafet parçaları ile üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte Berzeg'in İngiltere'den Türkiye'ye gelen kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

3 kadavra arama köpeği ve 62 jandarma personeliyle yürütülen alan tarama çalışması Berzeg kaybolduktan 319 gün sonra sonlandırılırken, bulunan tüm kemikler ve kıyafet parçaları ile kişisel eşyalar üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme, 14 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunan kafatası ile 12 kemiğin, Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti.