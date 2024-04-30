Korhan Berzeg’e ait yeni bulgulara ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmalar sona erdi

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde, Korhan Berzeg’e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede süren arama çalışmaları 7’nci günün sonunda tamamlandı.

Ekonomist Korhan Berzeg’e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede, jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde 7 gün boyunca süren arama çalışmaları sona erdi.

Çalışmalarda Berzeg kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kafatası parçaları ve kemik parçaları ile kıyafetler DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Berzeg’in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma çok yönlü yürütülürken, hayvan saldırısı ve cinayet ihtimalini değerlendiren yetkililer, bundan sonraki süreçte istihbari çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Öte yandan bu sabah avukatları ile birlikte Korhan Berzeg’in kızı Nisa Helen Berzeg, olay yerinde incelemelerde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.