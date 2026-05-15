Koridorda yatıyorlar!

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri sürerken hapishanelerde kapasitenin üzerinde tutuklu bulunuyor. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) istatistiklerine göre, Mayıs 2026 itibarıyla ülkedeki cezaevlerinde toplam mahpus sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,54, son 6 aya göre yüzde 4,67 arttı. Buna göre toplam mahpus sayısı 420 bin 798’e ulaştı.

Üyelerini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun (TİHEK) cezaevi ziyaret raporları da bunu doğrulayacak nitelikle. TİHEK yetkililerince hazırlanan Marmara 3 No’lu L Tipi Cezaevi ziyaret raporu da cezaevlerindeki doluluğu gösteren örneklerden biri oldu. Rapora göre 1744 kapasitesi bulunan ve artırılmış kapasitesi ise 2374 olan Marmara 3 No’lu L Tipi Cezaevi’nde kapasitenin üzerinde tutsak bulunuyor. Rapora göre, TİHEK yetkililerinin ziyaret tarihinde cezaevinde 1406’sı hükümlü, 196’sı hükmen tutuklu ve 1517’si tutuklu olmak üzere toplam 3119 mahpus bulunurken bunlardan 613’ü ise hasta tutsak.

Raporda cezaevinde kapasite üzerinde tutuklu bulunması nedeniyle tutsakların, yataklarını odalardaki boş alanlar ile odaların açıldığı koridorda yere serdiği belirtildi. Koğuşların kalabalık olması nedeniyle dolapların da yetersiz kaldığına dikkat çekilen raporda, 2-3 kişinin aynı dolabı ortak kullanmak zorunda kaldığı vurgulandı. Raporda ayrıca, hastane sevklerinde gecikme yaşandığı, tutsakların yıpranmış ve eskimiş yataklarda yattığı, bazı koğuşlardaki acil durum butonlarının çalışmadığı belirtildi.

Ancak TİHEK raporlarına yansıyan tek örnek Marmara 3 No’lu cezaevi değil. 476 kapasiteli, artırılmış kapasitesi ise 750 olan Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi’nde de benzer bir durum yaşanıyor. TİHEK raporuna göre kuruma yapılan ziyaret tarihinde cezaevinde 998 tutuklu bulunurken bu artırılmış kapasitenin 248 kişi üzerinde.

Raporda tutsakların kalabalık koğuşlarda kaldığı, yerde yatan tutsakların bulunduğu ve koğuşlarda bulunan ranzaların bazılarının ihtiyacı karşılamak için 3 katlı olarak düzenlendiği belirtildi. Raporda koğuşların kalabalık olması nedeniyle tutsakların havalandırmak için camları açık tutmak zorunda kaldığı ve zaman zaman ısınma sorunu yaşadıkları da aktarıldı.