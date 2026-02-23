Korkmadan, güvenceli çalışmak hakkımız

Kuzey Kıbrıs Gazimağusa’da bulunan Ektam PepsiCO fabrikasında 39 işçi grevlerinin 18’inci gününde. Dev-İş’e bağlı Emek-İş Sendikası’nda örgütlenen 12’si kadın 39 işçi, yıllardır güvencesiz, baskı altında ve düşük ücretlerle çalıştıklarını belirtti. Emekçiler, işten atılma korkusuyla çalışmak istemediklerini, patronlar karşısında söz hakkı istediklerini ve bu nedenle Emek-İş’te örgütlendiklerini belirtti.

6,5 yıldır PepsiCO işçisi olan Rabia İltus, greve çıktıkları ilk günden bu yana coşkularının ve kararlılıklarının aynı olduğunu söyledi. İltus, “Grevimizin kazanımla sonuçlanacağına inanıyoruz çünkü bu süreç sonunda çalışanlar için iş güvencesi ve sendikal bir dayanak olacak” diyerek işçilerin en büyük talebinin iş güvencesi olduğunu kaydetti.

KADERİMİZİ BİZ ÇİZECEĞİZ

İltus, “Burada sürekli bir işten çıkarılma korkusu var. İnsanlar yarın işsiz kalma endişesiyle çalışıyor. Bu yüzden kimse uzun vadeli bir plan yapamıyor, krediye giremiyor, geleceğini kuramıyor. O baskıyı her gün hissediyoruz. Sendikalardan, yerel halktan, basından ve siyasi isimlerden destek yağıyor. Bu dayanışma direncimizi artırıyor. Ayrıca bu süreçte yıllardır bilmeden çalıştığımız haklarımız olduğunu da fark ettik. Biz sendikayla birlikte işimize dönmek istiyoruz. Bunun iş yerinde huzuru ve verimliliği artıracağına inanıyoruz” dedi. Kadın emekçilere seslenen İltus, son olarak şunları kaydetti: “Emek en yüce değerdir. Hakkımızı alana kadar mücadele etmekten çekinmemeliyiz. Korkmamalıyız. Emeğiyle yaşayan insanların kaybedecek bir şeyi yok, tam tersine, kazanacağı çok şey var.”

Dev-İş Başkanı Semih Kolozali, birçok işçinin istifaya zorlandığını, istifa etmeyenlerin de işten çıkarıldığını kaydetti. Kolozali, “Yan haklar zamanla budandı. Kıbrıs’taki iş yasasında yer alan bazı uygulamalar da hayata geçirilmiyordu. Örneğin vardiyalı çalışanlara ödenmesi gereken düzensiz mesai ödeneği hiçbir çalışana ödenmemişti, çoğunun bundan haberi bile yoktu” dedi.

“Sendikaya üye oldukları için çalışanlara baskı yapılamaz, bu yasaya göre suçtur” diyen Kolozali, son olarak şunlara değindi: “18 gündür işveren çağrılara yanıt bırakıyor. Buna karşın grevi kırmak için ‘hepiniz işsiz kalacaksınız, fabrikayı kapatırım’ gibi tehditlerde bulunuyor.” Grevde olan işçilere yoğun destek geldiğini belirten Kolozali, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman’ın PepsiCo işçilerini ziyarete geldiğini, İşverenin diyalogdan uzak tutumu eleştirerek gerekirse diplomatik girişimlerde bulunulabileceği ifade etti.