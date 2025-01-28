"Korkmayacağız ve susmayacağız" diyen İmamoğlu: Sandık gelecek, hepsi bitecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in "bilirkişi soruşturması"nda gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Türkiye yeni bir 'Dokunan Yanar' dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın!" dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Türkiye yeni bir “Dokunan Yanar” dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın!

Gazeteci Barış Pehlivan’ın ve Serhan Asker’in gözaltına alınması utanç verici bir uygulamadır. Adaletsizliğin sıradan bir iktidar pratiği haline geldiği, aparat bilirkişinin inceleme konusu bile olmadığı buna karşın haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz.

Sandık gelecek, hepsi bitecek.