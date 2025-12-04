Korkmaz Karaca ile ilgili haberlere erişim engeli getirildi

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre İstanbul Sulh Ceza Hakimliği "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması"nı gerekçe göstererek Korkmaz Karaca ile ilgili haberlere erişim engeli getirdi.

Korkmaz Karaca hakkındaki haberler, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Kasım 2025 tarihli ve 2025/12856 sayılı kararıyla erişime engellendi.