Korksunlar, hesap verecekler

Ebru ÇELİK

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı. Caddeye çıkan çok sayıda sokağa polis bariyerleri konuldu. Ablukalara rağmen yurttaşlar ve İBB çalışanları da emniyet önünde toplandı. Burada bir belediye çalışanı, "Belediyenin hâli ne olacak bilmiyoruz. Ekrem Başkan için buradayız ama konuşmaya korkuyoruz," dedi.

'Cumhurbaşkanı İmamoğlu', 'Hükümet istifa', 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları atan yurttaşlar kararı protesto ediyor. Vatan Caddesi'ne gelen yurttaşlardan biri, "Biz önce kendi hakkımızı savunmaya, sonra başkanımızı savunmaya geldik. Olmayacak şey bu. Kendi belediye başkanıyken cezaevinden çıktı, Başbakan oldu. Kendine hiçbir şey yapmadılar, yandaşlarına yapılmıyor. Daha yeni 78 insanımız ateşlerin içinde yandı, ona bile istifa etmedi. İmamoğlu'nu içeri alıyor, olmayacak bir şeydir bu. İmamoğlu'na yapmadı bunu, halkımıza yapıyor, Türkiye'ye yapıyor. Bir kendi, tek adam, Saray adamı. Saray'da emir veriyor, geliyor insanlara işkence ediyor, zulüm ediyor," diyerek tepki gösterdi.

Başka bir yurttaş ise, "Demek ki o kadar korkuyorlar. En büyük korku demek ki İmamoğlu ve halk. Halk İmamoğlu'nun arkasında olduğu sürece İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak," dedi. Günün ilerleyen saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki kalabalık arttı. Burada BirGün'e konuşan başka bir yurttaş, "İmamoğlu'ndan korkuyorlar. Ecel terleri döküyorlar, kaybediyorlar ya. Potansiyel tehlike olarak görüyorlar İmamoğlu'nu, yenilecekler. Çaldıklarının hesabını verecekler diye korkuyorlar," dedi.

SARAÇHANE’YE YÜRÜDÜ

Vatan Caddesi'nde bir araya gelen yurttaşlar, akşamüzeri İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti. Trafikte araçlarıyla yolda olan yurttaşlar da sloganlara eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Saraçhane'deki binasında bekleyen kalabalığa seslenerek saat 20.30'da Saraçhane önüne çağrı yaptı. Birçok sosyalist partinin, sendikanın, emek meslek örgütünün de çağrısıyla binlerce insan rejime karşı Saraçhane’de bir araya geldi.