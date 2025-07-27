"Korku - 19 Mart Operasyonu ve Öncesi" belgeseli YouTube'da yayımlandı

"Korku - 19 Mart Operasyonu ve Öncesi" adlı belgesel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube hesabından paylaşıldı. Belgesele ilişkin açıklamada, "19 Mart'ta başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok noktasında başlayan protestolar Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olayların ardından yaşandı. Gelişmelerin merkezinde bir şafak vakti yüzlerce polis tarafından gözaltına alınan İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. İktidarın bütün imkanlarını kullanmasına karşın üst üste dört defa seçim kazanan, alttan aldığı bu güç ve güvenle de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yola çıkan İmamoğlu'nun önce alelacele diploması iptal edilmiş. Sonra da hukuksuz bir şafak baskınıyla cezaevine konulmuştu. Halk öfkeliydi. Muhalefet yaşananları demokrasiye darbe diye adlandırdı" ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 1 saatlik belgesel, YouTube'da Ekrem İmamoğlu'na ait hesaptan yayımlandı.

Sosyal medya platformu X'teki "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından da belgesele ilişkin tanıtım videosu, "Bir yanda millet, diğer yanda rant ve koltuk peşinde bir avuç insan. Bu belgesel 19 Mart Darbesi'nin neden ve nasıl yapıldığını anlatıyor" notuyla birlikte paylaşıldı.

"SANDIKTA BİLEĞİ BÜKÜLEMEYEN RAKİBİ OYUN DIŞINA İTMEK"

Belgesele ilişkin YouTube'daki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Mart'ta başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok noktasında başlayan protestolar Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olayların ardından yaşandı. Gelişmelerin merkezinde bir şafak vakti yüzlerce polis tarafından gözaltına alınan İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

İktidarın bütün imkanlarını kullanmasına karşın üst üste dört defa seçim kazanan, alttan aldığı bu güç ve güvenle de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yola çıkan İmamoğlu'nun önce alelacele diploması iptal edilmiş. Sonra da hukuksuz bir şafak baskınıyla cezaevine konulmuştu. Halk öfkeliydi. Muhalefet yaşananları demokrasiye darbe diye adlandırdı."

Belgeselde İmamloğlu'nun gözaltına alınmasında asıl amacın "sandıkta bileği bükülemeyen rakibi oyun dışına itmek olduğu" ifade edilerek, "Her şey 31 Mart 2019 tarihinde başladı" deniliyor. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden, 19 Mart 2025'te gözaltına alınması ve sonrasındaki protestolara kadar süreçte öne çıkan gelişmeler belgeselde aktarılıyor.