Korku duvarı çoktan aşıldı

Ebru ÇELİK

Toplumsal desteğini gittikçe yitiren, ülkede derin bir yönetememe krizi yaşayan Saray rejimi çareyi baskı politikalarını artırmakta ararken toplumun geniş kesimleri tüm bu politikaların karşısında durmaya devam ediyor.

Son haftalarda gazetecileri, sanatçıları, muhalefet belediyelerini, siyasi aktörleri çeşitli gözaltılar, tutuklamalar ve soruşturmalarla ablukaya almaya çalışan Saray yönetimi yaşadığı sokak korkusunu da Gezi direnişi üzerinden bastırmaya çalışsa da halk hâkim kılınmak istenen korku iklimine razı olmayacağını her fırsatta ortaya koyuyor.

Son olarak dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye gitti. İmamoğlu'nun ifade vermesine saatler kala ifadesini alacak savcı değişti. Soruşturmalardan birinin nedeni olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in izne çıkması ise dikkat çekti.

İfade öncesi adliye önünde toplanan binlerce yurttaş da bir kez daha rejimin yarattığı hukuksuzluklara karşı mücadele etme iradesini ortaya koydu. CHP, DEM Parti, SOL Parti, EMEP, TİP başta olmak üzere birçok siyasi partinin, emek meslek örgütünün ve sendikanın da destek verdiği eylemde yurttaşlar pankart ve sloganlar eşliğinde adliye önüne yürüdü.

İmamoğlu’nun ifade işlemleri sürerken İBB Başkanına ait olan ve adliye binası önünde bulunan otobüsün geçişine izin verilmedi, polis yurttaşlara biber gazı ve copla müdahale etti.

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis barikatını aşan yurttaşlar adliye önüne harekete geçti.

CUMHURBAŞKANI SAVCILIĞA SOYUNUYOR

İfadenin tamamlanmasının ardından da İmamoğlu adliye önünde bir konuşma gerçekleştirdi. Yapılanların hukuksuzluk olduğunu vurgulayan İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Turpun büyüğü heybede' sözlerini anımsattı. İmamoğlu, "Bu ne demek biliyor musunuz? 'Ben bu dosyaların her sayfasını biliyorum' demek. Sayın Cumhurbaşkanının dosyalara bakmaya hakkı yok. Yine geçmişte olduğu gibi savcılığa soyunuyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "'Aldatıldık' diyenlerden usandık, onlarla işimiz yok. Aldatıla aldatıla milletin yoksulluğa gömülmesine neden oldunuz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu iktidar gidecek kardeşim. Bu işin başka yolu yok" diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Büyük bir dayanışma ruhu içerisindeyiz. Siyasi partilerimizin tamamı burada. Bugünkü mesele adalet meselesidir, bugünkü mesele hak arama meselesidir, bugünkü mesele geleceğimizdir. İstanbul'da yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmadık, yılmayacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Artık ismini söylemeyeceğim, herkes tanıyor bir bilirkişisi, öyle bir bilirkişi ki istatistik kurallarını altüst ediyor.

BİZ ALDATILMAYIZ, BU İKTİDAR GİDECEK

Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresinde hangi konu var ise özellikle soruşturmanın başladığı anda ilk bilirkişi olarak çağırılıyor ve o bilirkişi raporlarıyla dava açılıyor. Özellikle son Esenyurt ve Beşiktaş operasyonunda tutulan tutanakta orada 3 bilirkişinin ismi yazıyorken diğer ikisinin haberi olmadan, bilgisi olmadan bir rapor yazıyor, imzalıyor. Tamamen usule, hukuka, kanuna aykırı. Dolayısıyla böyle bir evrakta sahteciliğe kadar giden uydurma bir rapor düzenliyor. 'Biz adil bir düzen, adil bir sistem, yargının bağımsızlığı için mücadelemize devam edeceğiz”

İmamoğlu’na birçok CHP’li belediye başkanı da destek verirken burada konuşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da “Türkiye'yi bir Açıkhava tımarhanesine çevirmek istiyorlar. İnsanlar serbestçe fikirlerini söylemelidir” dedi. Yavaş, 'Silivri soğuktur' diyenler, bunun utanç verici olduğunu bilmeli. İktidar değiştikten sonra Silivri'yi kapatalım, özgür bir başlangıç yapalım’’ ifadelerine yer verdi.

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DEMOKRATİK BİR ÜLKE MÜCADELESİ VERİYORUZ

Adliye önünü miting alanına çeviren yurttaşlarda BirGün’e konuştu. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu Lisan Alayoğlu “Buraya arkadaşlarımızla gelme sebebimiz ülkenin giderek antidemokratik bir hale ilerlemesiyle çok paralel. Bizler gençler olarak daha demokratik, daha laik, hayatımızı istediğimiz gibi yaşayabilme koşulunu yaratabilmek için, daha demokratik bir ülkeye ihtiyacımız olduğunu için buradayız” dedi.

“İktidarın baskı politikaları yalnızca gençler üzerinde değil toplumun her kesimine uygulanıyor” diyen Alayoğlu, “İmamoğlu soruşturması, tutuklanan gazeteciler, küçük bir eleştiride dahi “Cumhurbaşkanına hakaretten” içeri alınanlar her biri bunun ayrı ayrı örnekleri. Biz tam da bunun karşısındayız. Eminim ki yan yana gelir, sözlerimizi söylersek bunun bir karşılığı olacağını düşünüyorum. Bu kalabalığın da özeti bence bu” ifadelerine yer verdi.

BU YOKSULLUĞU İKTİDAR YARATTI

Yaratılan yoksulluğun sorumlusunun iktidar bloku olduğunu vurgulayan öğretmen emeklisi Ali Eren de halkın iradesi ile seçilmiş bir kişiye açılan soruşturmalara karşı mücadele etmenin önemli olduğunu dile getirdi. Kent lokantalarının, halk ekmeklerin, kreş uygulamalarının ülkenin bu şartlarında kendilerine bir nebzede olsun nefes almalarını sağladıklarını belirten Eren, “İnsanlar açlıktan sokaklarda sürünüyor. Benim evimin yanındaki pazar dağıldıktan sonra insanlar çöplerden sebze, meyve ayıklıyorlar. Biz buna karşı mücadele ediyoruz. Ya hep beraber ya hiç birimiz” diye konuştu.

İmamoğlu’nun yanında olmak için alana geldiğini söyleyen Serpil Berke ise “Mesele sadece bir belediye başkanına açılan soruşturma değil. Bugün İmamoğlu özelinde burada buluştuk ancak tam anlamıyla kendi hak, hukuk ve özgürlüğümüz için de buradayız. Susma, sustukça sıra sana gelecek düşüncesiyle herkesin artık ses çıkartması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

70 yaşındaki emekli Kadife Çakmak da yaratılan baskı politikalarına sindirme çabalarına rağmen korkmadıklarını dile getirdi. “20 yaşında bir genç gibi bu düzene karşı çıkacağım” diyen Çakmak, “Hiçbir şeyden korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz. Demokrasi, adalet gelene kadar, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm genci, yaşlısı, çoluğu çocuğu bu mücadeleye katkı sunması gerekiyor” diye konuştu.

ÇOCUKLARIM İÇİN ALANDAYIM

Emekli Recep Yeşil ise şunları söyledi: “Gündemi de insanları da bu şekilde meşgul ediyorlar. Anadolu ekini ekemiyor. Bir adamın peşine düşmüşler sürekli bir gündem yaratıyorlar. Bu gündemden sonra bizim halimiz ne olacak belli değil. Belediye başkanlarını içeriye almaya çalışıyorlar. Biz buna dur demek için burada toplandık. Bir an önce bunların gitmesi lazım. Bunların toplun olarak girmesi lazım. Biz buraya ne için geldik? Ben 75 yaşındayım, bu yaşta ne derdim olsun ki buraya geleyim. Ben buraya torunlarım, torunlarımın geleceği için geldim, çocuklarım için geldim”

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FAŞİZME GEÇİT VERMEYECEĞİZ

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Alper Taş faşizme karşı mücadele edeceklerini vurguladı. Taş, "Mesele oldukça büyük. Faşizmin kuşatması altındayız. Sivil faşizmi inşa çabaları karşısında toplumsal muhalefetin harekete geçmesi ve birleşik bir halk muhalefeti için buradayız. Toplumun bütün dirençli kesimlerine dönük bir saldırı söz konusu. İktidar yönetme kabiliyetini bütünüyle yitirmiş, halkın sorunlarını çözme kabiliyetinden bütünüyle uzaklaşmış, bir avuç sermayedarın iktidarı haline gelmiş vaziyette. Sopayla yönetmeye devam etmek istiyorlar ama bu halkın demokratik bir birikimi, bilinci var. Bu birikim faşizme izin vermeyecek" dedi.