Korku duvarınız zapt edemez halkı!

Haber Merkezi

Saray talimatlı başlayan yargı operasyonları sonrası yapılan tutuklamalara karşı öğrencilerin İstanbul Beyazıt’ta başlattığı direniş, ülke genelinde de sürüyor.

Birçok şehirde yurttaşlar adalet talebiyle meydanları doldururken, rejimi ise korku sarmış durumda. Dört koldan sokaklarda direnişini sürdüren halka polis biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su ile saldırdı. Ancak yapılan tüm bu saldırılara karşı yurttaşlar alanları terk etmemekte ısrarcı.

Yozgat’tan Aydın’a, Trabzon’dan Rize’ye, Malatya’dan Bilecik’e dek yurttaşlar meydanlarda tutuklamalara tepki gösterirken, adalet talebini önceki gün de sürdürdü.

YOZGAT

Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinde bir araya gelen yüzlerce yurttaş, tutuklamaları protesto etti. Kalabalık buradan Cumhuriyet Alanı’na ulaştı. Yurttaşlar yürüyüş boyunca “Gençlerin hiçbir şeyi kalmadı, korku dahil” ve “Saraylar sizin, sokaklar bizim” yazılı dövizler taşıdı. Açıklamalarda ise “Özgürlük talebini, yargı kararlarıyla susturamayacaksınız” denildi.

AYDIN

CHP Kuşadası İlçe Örgütü binası önünde toplanan yurttaşlar, buradan İnönü Bulvarı boyunca yürüdü. “Susma, sustukça sıra sana gelecek” ve “Diplomasız Erdoğan” sloganları atan yurttaşlar, ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na vardı. Yürüyüş, taşıdıkları pankartlar ve attıkları “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla tutuklamalara tepki gösterdi.

ANKARA

Günlerdir direnişlerin devam ettiği Ankara’nın Keçiören ilçesinde yurttaşlar önceki gün Direniş Parkı’nda bir araya geldi. Buradan Danişment’e dek yürüyen yurttaşlar sık sık “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Her yer ODTÜ, her yer direniş” sloganları attı. Yürüyüşe SOL Parti ve EMEP üyeleri de katıldı.

MERSİN

Akdeniz Belediyesi önünde sürdürülen kayyum nöbetinde, tutuklamalara da tepki gösterildi. Eylemlerde yurttaşlar “Kayyum rejimi halk iradesine darbedir” yazılı pankart taşıdı ve yapılan gözaltılara tepki gösterdi.

MALATYA

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı başlayan eylemler önceki gün Malatya’da da sürdü. CHP Malatya İl Binası önünde bir araya gelen yurttaşlar, tutuklamaları kabul etmediklerini söyleyerek adalet talep etti.

EDİRNE

Kentte başlayan protestolar önceki gün de sürdü. 15 Temmuz Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, "demokrasi ateşi" adını verdikleri ateşi yaktı. Eylemde, kartondan "Hak, hukuk, adalet" yazan tabut ve mezar taşı da yapıldı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla Ulus Anıtı’nda toplanan yurttaşlar, ellerindeki dövizler ve sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Ulus Anıtı’ndan başlayan yürüyüş, İsmet İnönü Caddesi’ne dek devam etti.

TRABZON

Kentte günlerdir devam eden ‘Adalet Nöbeti’ne önceki gün de yurttaşlar yoğun katılım gösterdi. Yurttaşlar, Adalet Nöbeti için Kahramanmaraş Caddesi’nden "Milletin iradesine Sahip Çıkıyoruz" yazılı pankartla Meydan Parkı’na yürüdü. Yaşanan haksızlık ve hukuksuzlukları protesto eden, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atan halk, Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

ARTVİN

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı Artvin’in Hopa ve Borçka ilçelerindeki eylemler sürüyor. İlçelerde düzenlenen yürüyüşlerde yurttaşlar, ıslıklar eşliğinde sık sık “Faşizme karşı omuz omuza”, “Hak, hukuk, adalet” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

BOLU

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Bolu’da yurttaşlar yaşananlara tepki gösterdi. Kent Meydanı’nda toplanan yüzlerce yurttaş, buradan Belediye Meydanı’na yürüdü. Yurttaşlar, iktidarın istifasını isterken yürüyüş boyunca “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.