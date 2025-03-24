Korku duvarları aşıldı

Haber Merkezi

Saray talimatıyla yargı darbesine karşı alanlara çıkan yurttaşlar eylemleri dün de devam etti. Günlerdir süren direniş ateşi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla daha da sertleşti. Yurttaşlar ‘‘Saray rejiminin baskılarına geçit vermeyeceğiz. Bu düzene razı gelmeyeceğiz. Direne direne kazanacağız” dedi.

19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu’nun dün tutuklanması kararı beş gündür olduğu gibi dün de İstanbul, Ankara ve İzmir’de protestolara neden oldu. İmamoğlu’nun tutuklanma kararının ardından halk dün İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de bir araya gelerek kararı protesto etti. Önceki gece ve dün de dolduran yurttaşlar, İmamoğlu’na desteklerini sloganlar, şarkılar, alkışlar ve cep telefonu ışıklarıyla gösterdi. Eylemlerde ‘‘Direne direne kazanacağız’’, ‘‘Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz’’ sloganları atıldı.

ATEŞ SÖNMEYECEK

Alanda toplananlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun Saraçhane’yi yurttaşlara emanet ettiğini kaydetti. Özel daha sonra kürsüye sanatçı Zülfi Livaneli’yi davet etti. Livaneli, ‘‘Ey Özgürlük’’ ve ‘‘Yiğidim aslanım’’ şarkılarını seslendirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da gençlerin taleplerini dile getirdiğini, gösteri ve protestonun anayasal bir hak olduğunu söyledi. Yavaş ‘‘Tek derdimiz bu ülkeyi bu iktidardan kurtarmak. El ele verip toplumdaki tüm renklerle ortak bir yol çizerek inşallah güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Devir sen-ben kavgası değil, devir şu anda bir arada olma, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı çıkma devri’’ diye konuştu.

Saraçhane’de toplanan yurttaşlar gece Taksim’e çıkmak için Bozdoğan Kemeri’ne doğru yürümeye başladı. Kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim’e doğru ilerlemesine izin vermedi. Polis ile grup arasında arbede yaşandı. Polis gruba, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Müdahalenin ardından bazı göstericiler ara sokaklara dağılırken, kimisı İBB binasına sığındı. Ara sokakları kapatan polis ekipleri bazı göstericileri gözaltına aldı.

Müdahaleye tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik “Bütün yasaklamalara, internet erişiminin kısıtlanmasına ve yolların kapatılmasına rağmen yüz binler korku duvarlarını yıkıyor" dedi. Müdahale sırasında biber gazı kullanıldığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirten Çelik, ‘‘Belediyenin kapılarına gaz sıkarak insanlara saldırdılar. İçeride kafası, gözü yaralı insanlar var. Sadece bu kalabalığı dağıtmak için polisleri binanın kapısına kadar getirip insanlara biber gazı sıktılar. Ama yanılıyorlar! Biz buradan çıkmayacağız. Türkiye’nin dört bir yanında mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

RAZI GELMEYECEĞİZ

Ankara’da binlerce yurttaş ise Kızılay’da Güvenpark’ta bir araya geldi. Güvenpark’ta toplanan kalabalık Kızılay Meydanı’na taştı. Protesto gösterilerinin artması üzerine polis ekipleri Atatürk Bulvarı’nda tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Meşrutiyet Caddesi’nde de slogan atanlara müdahalede bulunuldu. Biber gazından etkilenen protestocuların ara sokaklara dağılması üzerine polis, ara sokaklarda da müdahalesini sürdürdü. Polis ekipleri, bazı protestocuları gözaltına aldı.

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HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Kadıköy’de dün halk İmamoğlu’nun tutuklanmasını yürüyüş yaparak protesto etti. Binlerce kişi ‘‘Yasaklarınız, tutuklamalarınız, baskılarınız yok hükmünde. Bu halk size teslim olmayacak. Hep birlikte kazanacağız’’ dedi. Eyleme katılan SOL Parti İstanbul Örgütü de X hesabından yaptığı açıklamada "Binlerce insan tek adam rejimine meydan okuyor. Azınlığa düşmüş bir avuç zorba, bu halkı diz çöktüremez" açıklamasını yaptı. Pek çok yerde de yurttaşlar evlerinin camlarından ve sokaklarda tencere tava çaldı, ışıkları açıp kapatarak tutuklamaları protesto etti.

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TESLİM OLMAYACAĞIZ

Esenyurt, Sultangazi, Kartal gibi ilçelerde de yurttaşlar sokalara çıktı. Kartal Emek ve Demokrasi Güçleri de polisin engellemelerine rağmen ilçe meydanına yürüyerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada ‘‘Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararının mürekkebi kurumadan yapılan baskınlarla gerçekleşen gözaltılar, yargı sopasının iktidar için ne kadar elverişli bir araç haline getirildiğinin göstergesidir. Milyonlarca İstanbullunun oyunu almış bir belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına kazabilecek Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağı belli olduktan sonra, kendisine kan kusturmak için bütün devlet imkanları iktidar tarafından harekete geçiriliyor. Halkın seçme ve seçilme hakkını, kendi iktidar hırsıyla ortadan kaldırmaya girişenler, daha önce tarihte örnekleri görüldüğü gibi başarılı olamayacaklardır. Bu ülkenin işçi ve emekçileri, halkları, tek adam iktidarının bu fütursuzluğuna teslim olmayacaktır. İşçi ve emekçileri, duyarlı tüm kesimleri, bu iktidar darbesine karşı ses yükseltmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz’’ dendi.

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GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Protestolar kapsamında pek çok ilde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınan 323 kişinin emniyette ve adliyedeki işlemleri sürüyor. İstanbul’da gözaltına alınan 60 kişi önceki gün savcılığa sevk edildi. Ancak adliyeye giden avukatlar içeri alınmayınca polis ile aralarında arbede yaşandı, 60 kişinin gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Ankara’da evlerinden gözaltına alınan öğrencilerin emniyet ifadelerine başlandı. Öğrencilerin bugün saat 10.00’da adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Eskişehir’de ise gözaltına alınan 12 öğrencinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Öğrencilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu’na ‘‘Her şey çok güzel olacak’’ diye seslenen Berkay Gezgin’in de önceki gün akşam Saraçhane’de gözaltına alındığı iddia edildi.