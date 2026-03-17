Korku estetiği sahnede

Mahir KANAAT

Tiyatro Oyun Kutusu’nun sahnelediği “Naber Güzellik?!”, gerilim ve korku estetiğini sahneye taşıyan dramaturjisiyle seyirciyle buluşuyor. Psiko-gerilim türünde kurgulanan oyun, ışık, ses ve beden kullanımını merkeze alan sahne diliyle dikkat çekiyor. Serdar Saatman’ın yönettiği oyunun yazarlığını Saatman ile Sevcan Yaman üstleniyor.

Kaan Kurtoğlu ve Sevcan Yaman’ın rol aldığı yapım, izleyiciyi yalnızca bir hikâyenin tanığı olmaya değil, sahnede kurulan gerilim atmosferinin doğrudan parçası olmaya davet ediyor. Deneysel sahne yaklaşımıyla bilinen Tiyatro Oyun Kutusu’nun prodüksiyonu, korku ve grotesk estetiğini çağdaş tiyatro diliyle buluşturuyor. “Naber Güzellik?!” 26 Mart, 9 Nisan ve 24 Nisan tarihlerinde saat 20.30’da İstanbul’daki Tiyatro Oyun Kutusu Fulya Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.