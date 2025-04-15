Korku iklimi delindi

İlayda SORKU

Proje okullarında görev yapan 20 binden fazla öğretmenin kadro dışı bırakılarak sürgün edilmesine yönelik tepkiler İzmir’de de büyüyor. İzmir Atatürk Lisesi, Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi, Çiğli Fen Lisesi ve Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi öğrencileri başta olmak üzere birçok lisede oturma eylemi gerçekleştirildi.

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, okulda görev yapan 50 öğretmenin görevden alınmasına karşı eylem gerçekleştirdi. Sabah ilk derse girmeyen öğrenciler, okul bahçesinde “Öğretmenime dokunma” pankartıyla oturma eylemi yaptı.

BAL YAPARSA ARIDIR

Okul yönetimi, eylemdeki öğrencilere yaptığı anonsla “Sınıflarımızda derslerimizde devam edersek çok mutlu oluruz arkadaşlar. Tepkinizi anlıyorum. Bu konuda herhangi bir yorum yapmıyorum ama sizleri seviyoruz. Arı bal yaparsa arıdır arkadaşlar" dedi. Okul yönetimine rağmen öğrenciler eylemlerini sürdürdü.

MEZUNLAR DESTEKTE

Öğrencilerin eylemlerine mezunlardan da destek verdi. Okulun önünde açıklamada bulunan bir mezun, şunları söyledi: “Bu yıl 50’den fazla deneyimli öğretmen şeffaflıktan uzak bir biçimde tayinleri istenmiştir. Bunun üzerine öğretmenlerimiz istedikleri proje okullarına yerleşememiştir. Oysa okulumuzun, 130 yıllık köklü okul kültürü öğretmen ve öğrencilerin birlikte oluşturduğu birikimle var olmuştur. Bu kültür öğretmenler olmadan sürdürülemez. Biz öğrenciler öğretmenlerimizin gereksiz bir biçimde uzaklaştırılmasını kabul etmiyoruz. Taleplerimiz tayinlerin şeffaf, adil ve liyakate dayalı olarak yeniden değerlendirilmesidir.”

Açıklamada, “Okulumuz disiplin cezası ve yaptırımlardan, korku ikliminden uzak bir okul yapısıdır. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz” denildi.

POLİS ÇAĞIRILDI

Bornova’da bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde de eylem vardı. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu’nun da bulunduğu okulda, okul yönetimi, öğrencilerin eylemlerine karşın polis çağırdı. Kolluk kuvvetlerinin öğrencilerin dağılmaması halinde müdahale edeceklerini belirtmesi üzerine öğretmenler araya girdi, öğrencileri dağıttı.

OKULA ALINMADILAR

Ayrıca görevinden alınan öğretmenlerine destek amacıyla okul bahçesinde oturma eylemi yapan öğrencilerden bazıları da okula alınmadı. Okul yönetimi mesajla "Öğrenciniz bugün okula gelmemiştir" şeklinde velilere bildirim yaptı. Ayrıca eyleme katılan öğrencilere de, ”Sizi bugün okula almayacağız, evinize gidin" denildi. “Sınavla kazandıkları eğitim-öğretim hakkını ellerinden almaya çalışıyorlar çocukların” diyen veliler, “Bu haksız uygulama durdurulmalı. Bizi yalnız bırakmayın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çiğli Fen Lisesi, Konak Anadolu Lisesi ve Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi öğrencileri de eylemdeydi. Sabah ilk derse girmeyen öğrenciler, okul bahçesinde bir araya geldi ve oturma eylemi gerçekleştirdi. Konak Anadolu Lisesi yönetimi de öğrencilerin oturma eylemini engellemek amacıyla polis çağırdı. Kolluk kuvvetlerinin gelmesiyle oturma eylemi dağıtıldı.