Korkulan hastalık geri döndü: Hayvanlar canlı canlı gömüldü

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, kuş gribi tespit edilmesi nedeniyle Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk Köyü'nde 100 kadar hindi ve tavuğu canlı halde gömdü.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa'da görülen kuş gribinin yayılma hızının yüksek olması nedeniyle kanatlı hayvan üretimi yapan ticari işletmelere uyarıda bulundu.

Altınnoluk köyünde kuş gribi tespit edilmesinin ardından köydeki kanatlı hayvanlar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince toplandı. Yaklaşık 100 tavuk ve hindi canlı halde çuvallara konuldu. İş makinesiyle kazılan çukura kümes hayvanları canlı halde gömüldü.

Çuvalların içinde canlı hayvanların toprağa gömülmesi tepki topladı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, köyde karantina tedbirlerinin devam ettiği öğrenildi.

Canlı gömme yöntemi ise hayvan refahı ilkelerine aykırı olduğu gibi toprak ve yeraltı suyu kirliliği riski taşıyor.

HIZLA YAYILMA TEHLİKESİ

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise son dönemde Avrupa genelinde ve özellikle göçmen su kuşlarının geçiş dönemleriyle eş zamanlı olarak, kuş gribi vakalarında önemli bir artış yaşandığı belirtildi.

Kuş gribinin hızla yayılma tehlikesinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göçmen kuşların virüsü uzun mesafelere taşıyabilmeleri, göç güzergahları üzerindeki sulak alanlar, göl çevreleri ve açık sistem kanatlı işletmeleri için ciddi bir bulaşma riski oluşturmaktadır. Avrupa ülkelerinde hastalığa sebep olan göçmen kuşların, kasım ayından itibaren ülkemiz üzerinden geçen göç yollarını kullanacak olmalarından dolayı, açık alana erişimi olan tüm kanatlı hayvanların gezinti alanı kullanımlarına kısıtlama getirilmiştir. Bu kapsamda açıkta yetiştirilen kanatlı hayvanların kapalı barınak veya kümeslere alınması, açık alanda yemleme yapılmaması, yemlik ile suluk gibi kanatlı ekipmanlarının dış ortamda bulundurulmaması ve avcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen yabani kanatlıların herhangi bir şekilde canlı veya ölü olarak kümes hayvanlarıyla temas ettirilmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınarak uygulamanın kesintisiz biçimde sürdürülmesi gerekmektedir."