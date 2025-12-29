Korkulan oldu, kadın düşmanları dışarıda: Tahliye oldu, cinayet işledi

Diyarbakır’da daha önce “uyuşturucu ticareti” suçundan tutuklanıp cezaevine giren ve üç gün önce tahliye edilen Okay Gür (37) isimli erkek, birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı (28) boğarak öldürdü.

Cinayet, dün Diyarbakır’ın Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı önce telefonla görüntülü arayıp tehdit ettiği sonra da boğarak öldürdüğü iddia ediliyor. Gür, daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık dört kilometre mesafedeki boş bir araziye götürerek gömdü.

YARGI PAKETİ’YLE TAHLİYE OLMUŞ

Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan aile yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada Rajda Yakışıklı öldürüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaktaki bir araziye gömülmüş.

Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Okay Gür’ün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gazeteci Burak Emek’in verdiği bilgiye göre, 37 yaşındaki Okay Gür, Meclis’te 24 Aralık’ta kabul edilen ve yaklaşık 50 bin hükümlünün salıverilmesine yol açan 11. Yargı Paketi kapsamında tahliye edildi. Tahliyesinin ilk günüde bu cinayeti işledi.

Yaklaşık 50 bin kişiye cezaevi kapılarını açan 11. Yargı Paketi, birçok açıdan tartışılmaya devam ediyor. Cezaevinden hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlardan yatanları kapsayan af sonrası sosyal medyada “Nerede kalmıştık?” videoları paylaşılmaya başlandı. Cezaevlerinden çıkan bazı kişiler, videolarla adeta meydan okur gibi kaldıkları yerden suç işlemeye devam edeceklerini ilan etti.

AYŞE TOKGÖZ DAVASI BAŞLIYOR

İstanbul’da katledilen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek. Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın ifadelerinin şüpheliye sızdırılmasıyla ilgili yargılanan iki polisin davası da cinayet davasıyla birleştirildi.

İstanbul Mithatpaşa Mahallesi’nde 13 Temmuz’da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni bulunmuştu. Tokyaz’ın en son, ihraç polis memuru Cemil Koç’un Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki evine gittiği; bu evde öldürülüp valize konulduğu, ardından Eyüpsultan’da yol kenarına atıldığı tespit edilmişti. Cemil Koç’un “görevi yaptırmamak için direnme”, “tehdit”, “hakaret”, “kasten yaralama” gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Koç’un da aralarında bulunduğu yedi şüpheli tutuklanmıştı.

BUNUN ADI: CİNS KIRIM

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2025 yılının kanlı bilançosunu açıkladı. Sonuna geldiğimiz 2025 yılının 11 ayında toplam 260 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Aynı tarih aralığında 267 kadın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Verilere göre ilk kez şüpheli kadın ölümleri, kadın cinayetlerini geçti. Kadınlar en çok evlerinde ve yakınları olan erkekler tarafından öldürüldü.