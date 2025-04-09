Korkuları büyüyor

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda, anayasal haklarını kullanırken gözaltına alınan 139 kişi hakkında iddianamede düzenlendi.

İddianamede, 104’ü tutuklu 139 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçundan 3’er yıla kadar hapis istendi. Eylemciler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Hukukçular, 3 yılın altındaki suçlarda cezaevinde kalmaması gereken gençlerin geçirdiği her saati suç olarak niteledi.

ORANTILI MÜDAHALE!

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen ve yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiğinin anlatıldığı iddianamede, "Kolluk kuvvetlerince çok kez sesli yayın araçlarıyla uyarılar yapılmasına rağmen dağılmamakta direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği" savunuldu.

İddianamede, anayasal haklarını kullanan kişilerin emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı.

819 KİŞİYE DAVA

İstanbul başsavcılığı, kentteki eylemlerle ilgili toplam 20 soruşturma açıldığını ve tespit edilen 829 kişiden 819’una kamu davası açıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Hakkında dava açılanlardan 278’i halihazırda tutukludur. 10 şüpheliyse firari durumdadır” dendi.