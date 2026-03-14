Korkunç tablo ortaya çıktı: 500 milyar TL'yi aşan kara para

Türkiye, son aylarda sürekli kara para soruşturmalarını konuşuyor. Hemen hemen her gün bir kara para operasyonu haberi görüyoruz.

Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından resmen açıklanan ve MASAK raporları ile şaibeli para trafiği miktarı tespit edilen sadece son bir yıldaki soruşturmalardaki tutar 543 milyar lirayı buluyor.

KORKUNÇ TABLO

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün yazısına göre son bir yılda yürütülen operasyonlarda tespit edilebilen şüpheli tutarlar şöyle:

· LALELİ POS — 47.5 MİLYAR TL

· PAYFIX — 48 MİLYAR TL

· PAPARA — 155 MİLYAR TL

· PAYMIX — 26.5 MİLYAR TL

· IQMONEY — 78 MİLYAR TL

· PAYBULL — 8 MİLYAR TL

· PAYCO — 123.5 MİLYAR TL

· HTS HOLDİNG — 5.5 MİLYAR TL

· İSTANBUL MERKEZLİ BAHİS — 23.3 MİLYAR TL

· ESKİŞEHİR MERKEZLİ BAHİS — 8.7 MİLYAR TL

· BATMAN MERKEZLİ BAHİS — 15.1 MİLYAR TL

· AĞRI MERKEZLİ BAHİS — 3.5 MİLYAR TL

· KOCAELİ MERKEZLİ BAHİS — 483 MİLYON TL

NASIL AKLANIYOR?

Özgür, kara para aklama yöntemlerine ilişkin ise şunları yazdı:

“Milyarlarca liralık şaibeli işlemlerin, bizzat devletin izin verdiği elektronik ödeme sistemleri üzerinden sisteme sokulduğu görülüyor. Üstelik, belli bir zaman dilimi içinde tespit edilebilen miktar bunlar. Mesela; son yapılan operasyonlardan birisi olan Paymix soruşturmasında Ocak 2025-Kasım 2025 arasında tam 26.5 milyar liralık yasa dışı bahis parası trafiği yaratıldı. Paymix ile beraber iki yazılım şirketine de TMSF tarafından el konuldu. Yazılım şirketlerinin 40’tan fazla bahis sitesine yazılım altyapısı sunduğu iddia ediliyor. Böyle bakıldığında şaibeli para trafiğinin bunun çok üzerinde olduğu anlaşılıyor.

Pandemiden beri reel olarak ticaret hacmi düşen Laleli’nin gerçekte olmayan mal ve hizmet alımları karşılığında POS üzerinden yapılan kara para transferleri ile ayakta kaldığı ortaya çıktı. Düşünün; iç savaşla boğulan Libya’ya ha bire külçe altın satmışız!

“BAVUL TİCARETİ GELİRİ”

“Buradan gelen kara para ödemeler dengesine ‘bavul ticareti geliri’ diye yazılıyor. Onu da kâğıt üzerinde kişi başına gelir diye nüfusa paylaştırıyorlar.

Bir başka örnek Papara. 300 milyar liralık para trafiği dönüp dolaşıp bir özel bankadaki dört hesaba aktarılıyor. Oradan da yurt dışına transfer ediliyor. Kimse de sormuyor, bunun kaynağı nedir diye…

Kısaca kara para memleketi esir aldı. Sorun görünenden çok daha büyük. Bir rejime dönüştü artık.”