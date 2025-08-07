Korkutan anız yangını söndürüldü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Ali Erdemoğlu Mahallesi’nde otluk alanda belirlenemeyen nedenlerden dolayı anız yangını çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer vatandaşlara, yaz aylarında anız yangınlarına karşı daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.