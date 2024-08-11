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Korkutan yangın büyümeden söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 11.08.2024 13:16
  • Giriş: 11.08.2024 13:16
  • Güncelleme: 11.08.2024 13:17
Kaynak: İHA
Korkutan yangın büyümeden söndürüldü

Eskişehir’de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanları gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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