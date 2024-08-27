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Korkuteli’nde motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı bağlı Avdan Mahallesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 27.08.2024 09:38
  • Giriş: 27.08.2024 09:38
  • Güncelleme: 27.08.2024 09:38
Kaynak: İHA
Korkuteli’nde motosiklet kazası: 1 ölü

Avdan Mahallesinden Avdan Susuzu Mahallesine giden Sefa Hoda (52) idaresinde plakasız motosiklet Avdan susuzundan Avdan Mahallesindeki taş ocağına gelen Yusuf Köken idaresinde 20 BZ 871 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Sefa Hoda olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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