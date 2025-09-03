Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 03.09.2025 17:29
Kaynak: İHA
Korkuteli’nde motosiklet şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Korkuteli-Tefenni Karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa A. (27) idaresindeki 07 BVU 853 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada motosikletli genç yaralanırken arkasında bulunan Soner Uysal (41) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Korkuteli jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

