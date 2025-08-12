Korna çalan sürücüyü döven minibüs şoförü yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta kendisine korna çalana araç sürücüsünü tekme yumruk döven minibüs şoförü yakalandı.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda dün aniden yola çıkan bir minibüse, arkasından gelen araç sürücüsü korna çalarak tepki göstermişti. Bu duruma öfkelenen minibüs şoförü "Ne korna çalıyorsun sinyal verdik" diyerek aracın önünü kesmişti. Minibüsten inen şoför, araç sürücüsüne tekme, tokat saldırmıştı.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen dolmuş sürücüsü A.E.D. isimli şahsı yakaladı. Şahsa, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak, Araçların kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak maddelerinden olmak üzere; idari para cezası uygulandı.