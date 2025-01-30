Korozyonu var elektriği yok

BirGün Ege

Kent Politikaları Derneği, Marmaris Belediyesi eski yönetimi ve Sinpaş yetkilileri hakkında, usulsüz iskân ruhsatı, mühür fekki ve halkın yanıltılması gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Tamamlanmamış ve ağır korozyona uğramış yapıya iskân ruhsatı verildiğini belirten dernek üyeleri, bunun halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Dilekçede, binanın güçlendirme ruhsatı alınmadan devre mülke çevrildiği, elektrik ve kanalizasyon altyapısı olmadığı halde ruhsatta varmış gibi gösterildiği kaydedildi.

Dernek, Sinpaş yöneticileri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Mühürlenmesine rağmen Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında çalışmaların devam ettiği belirtildi.