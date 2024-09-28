Korsan Çıkmazı yeniden sahnelere dönüyor

Kardelen TATAR SİNECAN

2018 yılından bugüne İstanbul’da profesyonel ve bağımsız olarak faaliyetlerine devam eden Rint Tiyatro, yeni sezonda Cumhuriyet Türkiyesinin ilk kadın yazarlarından Nezihe Meriç’in 1962 Türk Dil Kurumu Roman Ödüllü aynı adlı eserinden Polat Yıldız tarafından uyarlanan ‘Korsan Çıkmazı’ oyununu sahneleyecek.

Nezihe Meriç’in ‘‘İstedim ki, gençler de okusun. Bakalım ne düşünecekler? Bakalım buluşabilecek miyiz onlarla bunca yıl sonra?’’ (Bkz. Çavlanın İçinde Sessizce) sözlerini bir nevi vasiyet kabul ederek oyunu 2019’da Meriç’in yaşamını yitirişinin 10’uncu yıldönümü anısına uyarlayan Polat Yıldız ve Rint Tiyatro ekibi yaklaşık 2 sezon bu oyunu oynadı daha sonra pandemi nedeniyle projeye ara vermek durumunda kaldı.

Yeni bir reji ve oyuncular ile yeni bir heyecanla ‘Korsan Çıkmazı’ yeniden sahnelere dönüyor. Oyunun bu sezonki kadrosunda yönetmen, aynı zamanda oyuncu olarak Onurcan Çelebi görev alırken, iki kadın karakterden Meli rolüne Çağla Özavcı, Berni rolüne ise Merih Dilber hayat verecek.

‘Korsan Çıkmazı’ oyunu, küçük yaşta Anadolu’nun ücra bir köşesindeki ailelerinin yanından ayrılarak okumak için geldikleri Orta Anadolu’nun büyük bir şehrinde, onları tüm yaşamlarına yön verecek olan ilkelerle, dürüst, çalışkan, aydın insanlar olarak yetiştirecek büyük halaları Neyyire Hanım ve eşi Mahir Bey ile yaşayıp daha sonra üniversite öğrenimleri için İstanbul’a giden, orada yeni bir hayat kuran (iş ve aile sahibi olan) iki dostun, Meli ile Berni’nin hikâyesi.

Roman ve oyun adını Beyoğlu’nda karakterlerin komşu olarak oturdukları, sonundan denizin göründüğü ve hâlâ günümüzde de var olan aynı adlı sokaktan alır.

Meli, Cumhuriyet değerlerini özümsemiş olan idealist bir edebiyat öğretmenidir, Berni, konservatuar mezunu fakat mesleğini icra etmeyen duygulu, inançlı bir ev hanımıdır. Her ikisi de kurdukları yeni aileleriyle ‘Korsan Çıkmazı’nda otururlar. Birbirlerini çok iyi tanırlar ve severler. Meli, Adnan ile evlidir ve Su adında bir kızları vardır. Berni ise Turan ile evlidir ve Bora adında bir erkek çocuğu annesidir. Oyunda, sadece Meli ve Berni’nin erdemli insan olarak yetiştirilmesi anlatılmaz, aynı zamanda dönemin sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi yapısı hakkında da pek çok bilgi verilir, döneme sosyal eleştirilerde bulunulur.