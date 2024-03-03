Korsika Adası Ulusal Meclisi, "Gazze’de ateşkes" önergesini oy birliğiyle kabul etti

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Akdeniz'deki Korsika Adası'nda Ulusal Meclis, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürdüğü "Gazze için acil ateşkes" çağrısı yapan önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

Korsika Meclisi Başkanı Marie-Antoinette Maupertuis, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de koşulsuz ve acil ateşkes sağlanması ve uluslararası hukukun uygulanması talebiyle önergeyi oy birliğiyle kabul ettiklerini duyurdu.