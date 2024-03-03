Korsika Adası Ulusal Meclisi, "Gazze’de ateşkes" önergesini oy birliğiyle kabul etti
Kaynak: AA
Fransa'nın denizaşırı topraklarından Akdeniz'deki Korsika Adası'nda Ulusal Meclis, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürdüğü "Gazze için acil ateşkes" çağrısı yapan önergeyi oy birliğiyle kabul etti.
Korsika Meclisi Başkanı Marie-Antoinette Maupertuis, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de koşulsuz ve acil ateşkes sağlanması ve uluslararası hukukun uygulanması talebiyle önergeyi oy birliğiyle kabul ettiklerini duyurdu.