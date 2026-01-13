Korsika bağımsızlık hareketinin lideri annesinin cenazesinde öldürüldü

Korsika ayrılıkçı hareketinin eski liderlerinden Alain Orsoni, 12 Ocak Pazartesi günü yapılan annesinin cenazesi töreni sırasında öldürüldü.

Savcılık açıklamasına göre Orsoni, Fransa’nın Akdeniz’deki adası Korsika’nın başkenti Ajaccio’nun yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Vero köyünde düzenlenen cenaze töreni sırasında uzun menzilli bir silahla vurularak hayatını kaybetti.

Ajaccio Savcısı Nicolas Septe, olayın bir suikast olduğunu doğruladı. Yerel polis de Orsoni’nin hedef alınarak öldürüldüğünü açıkladı.

Le Monde gazetesine konuşan Septe, herhangi bir ihtimali öne çıkarmak için erken olduğunu belirttti.

Savcılık, cinayete ilişkin organize bir çete tarafından yapıldığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

Bir süredir Korsika Adası’nın dışında yaşayan Orsoni’nin günlük yaşamında kurşun geçirmez yelek taktığı ancak cenaze töreni sırasında bu yeleği giymediği aktarıldı.

OĞLUNUN YAKINLARI BENZER ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yerel bir polis kaynağı, Alain Orsoni’nin oğlu Guy’ın çevresini hedef alan diğer cinayetlerle “operasyonel benzerlikler” bulunduğuna dikkat çekti.

Korsika yeraltı dünyasının önde gelen figürlerinden biri olan Guy Orsoni, bir ağır ceza dosyası kapsamında tutuklu bulunuyor.

1 Ağustos 2023’te Guy Orsoni’nin yakınlarından David Taddei, Ajaccio’da uzak mesafeden yapılan bir atışla, 21 Aralık 2023’te ise bir diğer arkadaşı Jean-Baptiste Ottavi, Güney Korsika’daki bir yol kenarında, aracının yakınında, keskin nişancı tarafından hedef alınarak öldürüldü. Her iki olayda da büyük av tüfekleri kullanıldı

AJACCİO TAKIMININ BAŞKANLIĞINI ÜSTLENMİŞTİ

Orsoni, uzun yıllar Korsika Kendi Kaderini Tayin Hareketi’nin (Mouvement pour l’Autodetermination de la Corse) liderliğini yaptı.

1980 yılında Paris’te İran Büyükelçiliği’ne düzenlenen makineli tüfekli saldırıyla bağlantılı olarak yargılandı ve mahkum edildi.

Daha sonra affedilen Prsoni, bu olayla Fransa genelinde tanınan ve tartışmalı bir figür hâline geldi.

Siyasi geçmişinin yanı sıra Orsoni, spor dünyasında da biliniyordu.

Orsoni, 2000’lerin sonu ile 2010’ların başında AC Ajaccio futbol kulübünün başkanlığını üstlendi.