Kortlarda Djokovic rüzgarı 2023'te de kesilmedi

Teniste ilerleyen yaşına rağmen elde ettiği başarılarla zirveden inmeyen Sırp raket Novak Djokovic, performansıyla 2023'e de damgasını vurdu.

Geçen sezonu 56 galibiyet, 7 mağlubiyetle kapatan 36 yaşındaki Djokovic, tarihe geçen Wimbledon finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'a yenilerek aynı takvim yılında bütün grand slam turnuvalarını kazanma başarısını kıl payı kaçırdı.

Avustralya Açık'ta Yunan Stefanos Tsitsipas'ı, Fransa Açık'ta Norveçli Casper Ruud'u, ABD Açık'ta da Rus Daniil Medvedev'i set vermeden 3-0 yenen Djokovic, grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 24'e çıkardı ve İspanyol Rafael Nadal'ı (22) geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.

Sırp raket, büyük çekişmeye sahne olan Wimbledon finalinde ise Alcaraz'a 3-2 yenilerek Londra'da 8. şampiyonluğun kapısından döndü.

ATP Sezon Sonu Finallerinde İtalyan Jannik Sinner'i 2-0 yenerek 7. şampiyonluğunu elde eden Djokovic, İsviçreli Roger Federer'i geride bıraktı ve bu alanda da zirveye tek başına yerleşti.

2023 yılıyla birlikte 8. kez sezon sonunu zirvede tamamlayan Djokovic, bu rekorunu da geliştirdi.

İlk kez Temmuz 2011'de ATP sıralamasının 1 numarası olan Sırp sporcu, kariyeri boyunca toplam 400 haftadan fazla zirvede kalarak bunu başaran ilk tenisçi oldu.