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Koruma ağlarına takılan yabani keçiler kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 08.06.2025 16:50
  • Giriş: 08.06.2025 16:50
  • Güncelleme: 08.06.2025 16:50
Kaynak: DHA
Koruma ağlarına takılan yabani keçiler kurtarıldı

MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dağlık alanda koruma ağına takılan 2 yabani keçiyi itfaiyeciler kurtardı.

Pütürge ilçesi Poskıran Mahallesi'nde dağlık alanda dolaşan 2 yabani keçi, dağda kaya parçalarının düşmesini önlemek amacıyla serilen koruma ağına takıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlarla koruma ağlarına takılan 2 yabani keçiyi zarar vermeden kurtardı. Kurtarılan keçiler yeniden doğaya salıverildi. (DHA)

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