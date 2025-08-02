Koruma altında öldürüldü

Havin ŞENER

Erkek şiddeti katlanarak sürerken devlet koruması altında olan kadınlar da öldürülmeye devam ediyor. Son olarak Trabzon’da bir kadın uzaklaştırma kararına rağmen hayattan koparıldı.

Olay, Beşikdüzü’nde yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun, Sinem Somun’un evine giderek kadını katletti. Somun ayrıca olay yerine giden bir bekçiyi de yaraladı. Sinem Somun hayatını kaybederken, ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sinem Somun’un birçok kez ölüm tehditleri aldığı da öğrenildi.

ADALET SİSTEMİ YAVAŞ

Uzaklaştırma ve adres gizliliği kararlarına rağmen korunamayan kadınlardan biri de Merve Karabaş. Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş, Eskişehir’de sokak ortasında Merve’nin babası Osman Nuri Keskin tarafından katledildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Keskin, cinayetin üzerinden geçen 1 senenin ardından hâkim karşısına çıktı. 14 Temmuz’da Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan fail “Yanımda neden silah getirdiğimi hatırlamıyorum” diyerek skandal bir savunma yaptı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden gönüllü avukat Hediye Gökçe Baykal, kadın katillerinin cezalarında indirim uygulanmaması gerektiğini söyleyerek, “Öldürme kastıyla ateş ettiği belli. Bu sebeple araştırılacak bir husus da yok. Ayrıca iddianamede olay tarihi 13 Haziran 2024 olarak geçiyor. İddianamenin hazırlanma tarihi ise 22 Nisan 2025 yani dava yaklaşık bir yıl sonra açılıyor. Türkiye'de adalet sisteminin yavaş işlediği bir gerçek” dedi. Baykal, İstanbul Sözleşmesi’nin önemine de dikkat çekerek şöyle devam etti: “Her gün bir kadın cinayeti daha işleniyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonraki süreç içerisinde bu olayların arttığını, devletin etkili bir soruşturma yapamadığını görüyoruz. En son karşılaştığımız Ayşe Tokyaz cinayeti de buna bir örnek. İlk seferinde etkili soruşturma yapılamadığı için bir kadının ölümüne şahit olduk.”

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‘SÖZLEŞME HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE’

Türkiye’nin ‘ilk imzacı’ sıfatıyla imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinin üzerinden dün 11 yıl geçti. Kadınlar, Türkiye'nin 2021’de sözleşmeden “çekildiğini” ilan etmesine rağmen, sözleşmenin bağlayıcılığını sürdürdüğünü vurguladı. EŞİK şu hukuki dayanaklara dikkat çekti:

• Anayasa’nın 90. maddesi: Uluslararası sözleşmelerin iç hukukta kanun hükmünde olduğunu belirtiyor.

• 6284 sayılı Kanun: Şiddete karşı koruma önlemleri içeriyor ve sözleşmeye dayandırılıyor.

• 6251 Sayılı Onay Kanunu: İstanbul Sözleşmesi’nin TBMM’de onaylandığını hatırlatıyor.

• AİHM içtihatları: Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin, sözleşmeye taraf olsun olmasını, sözleşmenin ilkeleri doğrultusunda yükümlülük taşıdığını ortaya koyuyor.