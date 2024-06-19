Koruma altındaki ceylanlar yapay zeka ile sayılıyor

Urfa'da türkülere konu olan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan ceylanların strese girmeden doğada daha rahat bir şekilde sayılabilmeleri için yapay zeka destekli proje oluşturuldu. Proje kapsamında dron ile arazide yapılan fotoğraflama ve video çekimlerinin ardından elde edilen görseller bilgisayar ortamına aktarılıyor.

Burada yapay zeka destekli kullanılan bir program ile doğadaki ceylanlar diğer hayvanlardan ayrıştırılarak tespit ediliyor. Bu sayede ceylanların yakalanmalarına, küpeleme işlemlerine gerek kalmadan popülasyonları hakkında bilgi sahibi olunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan “Dron ile farklı mevsimlerde çektiğimiz görüntüleri yapay sinir ağının eğitimine kullanıyoruz. Eğittiğimiz model ile şu anda yüzde 87'lik bir başarıyla bir video kaydı üzerindeki ceylanların yerini tespit edebiliyoruz. Amacımız verimizi arttırarak bu başarı oranımızın yüzde 95'in üzerine çekmek” dedi.