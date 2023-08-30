Koruma altındaki çocuklar öldü

Bakanlık tarafından koruma altına alınan çocukların hayatını kaybetmesinin ardından ihmal sorusu bir kez daha gündeme geldi. Cemre İçlikan’ın ardından bakanlık korumasındaki Adnan Berk Kanıdinç de yaşamını yitirdi.

HABER MERKEZİ

İstanbul’da yaşayan Eda Nur Kanıdinç, bakamadığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki Adnan Berk ve kardeşi 1 buçuk yaşındaki Efrin Kanıdinç’i Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna teslim etti. Çocuklarını görmek için sürekli yurda giden anne Eda Nur Kanıdinç geçtiğimiz haftalarda çocuklarının vücutlarında morluklar gördüğünü iddia etti. Çocuklarını geri almak isteyen kadın, yeterlilikleri yerine getiremedi. Önceki gün akşam saatlerinde rahatsızlanan Berk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

KIZIMI TESLİM ETTİLER

Çocuğunun ölümünde ihmal olduğunu savunarak şikâyette bulunan anne Eda Nur Kanıdinç, şunları söyledi: "Ben çocuklarımı ayın 18’inde yurda götürdüm. 23’ünde görmeye gittiğimde oğlumun sol gözünde morluk gördüm. Bir gün sonra ben giderek dilekçe verdim ve şikâyetçi oldum oğluma darp raporu aldım. Çocuklarımı almak istedim ama vermediler. Dün (önceki gün) oğlum rahatsızlanmış hastaneye kaldırmışlar. Ama bize söylemediler, hastaneye kaldırdıklarında oğlum kan kusuyormuş. Çocuğumun iki defa kalbi durmuş. Vefat etti. Oğlum kötüleşince o akşam hemen kızımı bana verdiler. Hastaydı, onu da hastaneye götürdüm. Vermeseler onun da cesedini alacaktım." Şiddet olayını yalanlayan kurum yetkilileri ise çocuğun karın ağrısı ve tuvalete çıkamama şikâyetiyle hemşireler tarafından hastaneye kaldırıldığını söyledi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa’da bir inşaatın asansör boşluğunda cesedi bulunan koruma altındaki 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın ölümüyle ilgili de bakanlıktan açıklama geldi. Açıklamada “Kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan İçlikan izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine görevlilerimiz kayıp bildiriminde bulunmuştur. İhbar üzerine olay yerine giden personellerimiz vefat eden kişinin İçlikan olduğunu doğrulamıştır” denildi. Öte yandan İçlikan’ın cesedinin inşaatta bulunmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığını, açıkladı. Tutuklanan erkek arkadaşı Bedirhan G.’nin, kavga ettikten sonra İçlikan’ı asansör boşluğuna ittiğini söyledi.