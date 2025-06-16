Koruma altındaki görünmez çocuklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İstanbul’da koruma altına aldığı kız çocuklarının yaşamına son vermeye çalıştığı ortaya çıktı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Ümraniye Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan lise öğrencisi beş kız çocuğu, 20 Mayıs 2025 günü akşam saatlerinde boğazlarının yandığını söyleyerek kusmaya başladı. Hastaneye kaldırılan çocukların çamaşır suyu içtiği anlaşıldı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde görevli polisler, “İntihara teşebbüs” ettikleri gerekçesiyle çocukların ifadesini aldı.

‘HASTANEDEN KAÇMAK İÇİN İÇTİK’

15 yaşındaki bir kız çocuğu emniyette verdiği ifadesinde, “20 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında, temizlik odasındaki görevliden temizlik yapmak için çamaşır suyu istedik. Beş kişi çamaşır suyunu odamızda bardaklara doldurup içtik. Amacımız hastaneye gitmek ve oradan da kaçmaktı. Odalarımızda kameraya yok ve daha önce intihara kalkışmadım. Arkadaşlarımızın kurum görevlilerine haber vermesi üzerine hastaneye götürüldük” diye konuştu.

‘KURUMDA BENİ DİNLEMİYORLAR’

Bir başka çocuk ise ifadesinde şunları anlattı: “Diğer arkadaşlarımla birlikte dolaplarımızı temizleyeceğimizi söyleyerek görevli anneden çamaşır suyu istedik. Kurumda beni dinlemiyorlar, kendimi ifade edemiyorum. Kimseden herhangi bir şikâyetim yok.”

“İntihara teşebbüsten” açılan dosyanın ne aşamada olduğu bilinmezken çocukların ifadelerinde hastaneye kaldırılıp oradan da kaçmak istediklerini söylediği görüldü. Ancak çocuklara, “Neden kaçmak istediniz? Kaçıp nereye gidecektiniz?” gibi sorunların yöneltilmediği görüldü. Çocukların emniyette verdikleri ifadelere katılan bazı avukatlar ise beyanlarının tutanağa geçirilmediğini iddia etti.