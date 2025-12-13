Koruma altındaki hayvanlar katlediliyor

Haber Merkezi

Malatya’nın Arguvan ilçesine bağlı Kuşu Köyü kırsalında, koruma altında bulunan bir dağ keçisinin ölü bulunmasının ardından yaban hayatına yönelik tehditler bir kez daha gözler önüne serdi. Dağ keçisinin ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, yaşam savunucuları hayvanların korunmamasına tepki gösterdi.

Malatya Çevre Platformu, yaban hayvanlarının yaşam alanlarının her geçen gün yok edildiğini vurguladı. Yapılan açıklamada “Yaşanan her yok oluş sadece bir canın eksilmesi değil, insanlığın ortak vicdanına vurulan bir darbedir” denildi ve sürecin şeffaf yürütülmesi istedi. Platform, dağ keçisinin ölümüne ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmesini de talep etti. Ayrıca avcılık faaliyetlerinin ve yaban hayatına yönelik tehditlerin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.